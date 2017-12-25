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تفكيك جماعة أشرار تحترف التهريب الدولي للسيارات

  25 ديسمبر 2017 - 13:27   قرئ 108 مرة   0 تعليق   الحدث
تفكيك جماعة أشرار تحترف التهريب الدولي للسيارات

فككت مصالح أمن ولاية الجزائر، جمعية أشرار تورطت في قضايا مختلفة على غرار التزوير واستعمال المزوّر في المحرّرات الإدارية تمثلت في وثائق مركبات، وكذا التهريب الدولي للمركبات المستعملة مع وضع مركبة للسير بلوحة ترقيم غير مطابقة مع العصيان حيث تم توقيف ثلاثة أشخاص مشتبه فيهم وعرضهم بعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها على وكيل الجمهورية المختص إقليميا والذي أمر بإيداع واحد منهم الحبس المؤقت، في حين استفاد اثنان منهم من استدعاء مباشر.

 

قضية الحال انطلقت أطوراها بعد أن لفت انتباه عناصر فصيلة الشرطة القاضية التابعة لأمن المقاطعة الإدارية لبئر توتة، وجود شخصين مشبوهين على متن سيارة سياحية، بعد التقدم إليهما لإخضاعهما للمراقبة الأمنية، همّ أحدهما بالفرار محاولا ابتلاع شيء، ليتبين بعدها انه قصاصة ورقية مكتوب عليها رقم تسلسلي لمركبة، كما عثر بحوزته على مبلغ مالي قدره 12.5 مليون سنتيم، تمّ توقيفه مع المشتبه فيه الثاني، بعد تنقيط السيارة، تبيّن أنها لا تنطبق على أي سيارة أو مركبة مسجّلة بمصالح تسجيل المركبات بالجزائر، المشتبه فيه صرّح انّه تعرف على شخص بأحد أسواق السيارات كان ينوي شراء سيارته الخاصة، مضيفا أن القصاصة كانت تحتوي على رقم تسلسلي لسيارة، تمّ شطبها ومنعها من السير، بتمديد الاختصاص والحصول على إذن بتفتيش منزل المشتبه فيه، عثر بمنزله على مبلغ مالي بالعملة الجزائرية يبدوا مزوّرا في ظاهره، بالإضافة إلى ضبط سيارة سياحية رقم تسجيلها لا ينطبق على علامة السيارة التي عثرت عليها قوات الشرطة، بل ينطبق على سيارة أخرى، ليعترف بعدها أنه اشترى تلك السيارة الأجنبية وهي غير مسجّلة بمبلغ 40 مليون سنتيم لاستبدالها بأخرى بعد تغيير قطع الغيّار الأساسية، بعد التأكد مع المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات الجمركية، تبيّن أن السيارة ليست مجمركة، مواصلة للتحقيقات، تبيّن كذلك أن إحدى السيارات تمّ جلبها من اسبانيا عبر ميناء مستغانم من طرف شخص أجنبي مزدوج الجنسية، وهي غير مسجّلة وغير مخصّصة للاستيراد، من خلال ما سبق واستنادا للتحريات، تم التأكد بان أطراف القضية متورطون في التهريب الدولي للمركبات القديمة التي يكثر عليها الطلب من طرف المواطنين، حيث يعمد الرعية المزدوج الجنسية إلى جلب المركبات إلى التراب الوطني دون جمركتها، على أن تبقى داخل الجزائر مدّة ستة اشهر فقط، ثمّ يعمدون إلى بيعها لشركائهم الذين يتكفلون بتزوير وثائقها وتسجيلها على مستوى المصالح الإدارية ثم يعرضونها للبيع في الأسواق الخاصة بعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها، تمّ تقديم المشتبه فيهم الثلاثة على وكيل الجمهورية المختص إقليميا، أين أمر بإيداع واحد منهم الحبس المؤقت، في حين استفاد اثنان منهم من استدعاء مباشر.

منيرة ابتسام طوبالي

 

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