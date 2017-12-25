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تكثيف دوريات الاستطلاع على الشريط الحدودي

الجيش يحبط محاولة إغراق الجزائر بترسانة من الأسلحة

  25 ديسمبر 2017 - 20:39   قرئ 137 مرة   0 تعليق   الحدث
الجيش يحبط محاولة إغراق الجزائر بترسانة من الأسلحة

أحبطت وحدات الجيش الوطني الشعبي محاولة لإغراق الجزائر بترسانة من الأسلحة في برج باجي مختار بولاية أدرار، وأكدت مجددا قدرتها على تأمين الحدود ومنع اختراقها من طرف الجماعات الإرهابية القادمة من مالي وليبيا، وكذا النيجر وتونس.

 

كشفت مفرزة للجيش، مخبأ للأسلحة والذخيرة في برج باجي مختار يحتوي على رشاش من نوع FMPK، بنادق نصف آلية من نوع سيمونوف، بندقية من نوع  Carabine US، إضافة إلى 24 قذيفة للقاذف الصاروخي RPG-7و24 حشوة دافعة للقاذف الصاروخي RPG-7، و6  قذائف هاون عيار 82 ملم، وكذا كمية معتبرة من الذخيرة من مختلف العيارات، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني، لتجهض بذلك قوات الجيش وصول شحنة الأسلحة المحجوزة إلى معاقل الإرهابيين المحاصرين أو المهربين، علما وأن كمية الأسلحة السالف ذكرها معتبرة وتكون موجهة لتنفذ عمليات إرهابية نوعية تستهدف من خلالها منشآت حيوية كحقول البترول وقواعد الحياة أو مؤسسات رسمية، خاصة عند الحديث عن قذاف  أر بي جي 7 .

وتكشف عمليات وحدات الجيش الأخيرة تكثيف دوريات التفتيش والاستطلاع على الشريط الحدودي الجنوبي والجنوب شرقي من مالي إلى تونس مرورا بالنيجر وليبيا، لإحباط أية عمليات تهريب أسلحة محتملة أو تسلل إرهابيين إلى التراب الوطني، وكذا كبح نشاط عصابات الجريمة المنظمة في الساحل الإفريقي، إذ تحافظ الوحدات على الجاهزية القصوى حسب تعليمات قيادة الجيش. وضيقت وحدات الجيش المرابطة على الحدود في تندوف وتمنراست ووادي سوف ومناطق أخرى عمليات تهريب السلاح وتحركات الإرهابيين المحتمل تسللهم، بسبب انفلات الأوضاع الأمنية هناك. وقد أمرت، في هذا الصدد، قيادة الجيش بالحيطة والحذر لصد كل هذه المخاطر التي تهدد الأمن والاستقرار في الجزائر، وتترجم زيارات الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، قائد أركان الجيش الشعبي الوطني، المتكررة للنواحي العسكرية التي تشرف على تأمين الحدود، كالرابعة والسادسة في كل من ورقلة وتمنراست، وإشرافه على تفقد الانتشار الميداني للوحدات واطلاعه على الوضع الأمني في هذه المناطق، قلق القيادة العسكرية من الأوضاع في دول الجوار من جهة وعزمها على تطهير الجزائر من بقايا الإرهابيين المحاصرين في الجبال والغابات، خاصة وأن قائد الجيش الليبي خليفة حفتر، أعلن في مؤخرا نهاية الاتفاق السياسي  الصخيرات  في ليبيا، وعدم اعترافه بأي مؤسسة انبثقت عنه.

زين الدين.ز

 

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