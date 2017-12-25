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مررت 1200 شخص من مغاربة وسوريين وأفارقة

التحقيق مع مواطنين ضمن شبكة دولية لتهريب البشر على الحدود الغربية

  25 ديسمبر 2017 - 20:38   قرئ 35 مرة   0 تعليق   الحدث
التحقيق مع مواطنين ضمن شبكة دولية لتهريب البشر على الحدود الغربية

باشرت مصالح الأمن لولاية تلمسان، تحقيقات معمقة في قضية تورط العديد من مواطني الشريط الحدودي وكذا ناقلين عموميين ضمن شبكة دولية مختصة في تهريب البشر على الحدود الغربية مقابل 50 ألف دج للرأس الواحد إلى الجزائر.

 

تفاصيل قضية الحال تعود حيثياتها إلى توقيف صاحب سيارة أجرة ومغربين، وبعد التحقيق معهم تم كشف صاحب مسكن قريب من الحدود الذي خصصه لإقامة الزبائن من الضفتين للتنقل إلى منزل مقابل بالمغرب، هذا وقد تبين علاقة هذه الشبكة بمغربي مقيم بصفة قانونية بإحدى مدن الغرب الجزائري الذي يوفر العمل للمغاربة الذين تتكفل هذه الشبكة بضمان عبورهم الشريط الحدودي، فيما يتكفل بعض الناقلين بنقلهم إلى وهران ومختلف مناطق الوطن للعمل مقابل المال، كما تبين أن هذه الشبكة لها علاقة بتنقل الافارقة والسوريين الذين يمثلون غالبية زبائن هذه الشبكة، في حين أن هناك العشرات من الجزائريين من سكان الضفتين يعبرون إلى الضفة أخرى سواء لزيارة الأهل التي قطعت الحدود رحمها أو لإبرام صفقات مختلف بالمدن الحدودية، كما يزداد نشاط هذه الشبكات خلال رأس السنة الميلادية لرغبتهم في الاحتفال بها في مناطق شهيرة.

محمد بن ترار

 

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