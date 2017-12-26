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وفاة 25 شخصا في حوادث المرور خلال أسبوع

  26 ديسمبر 2017 - 12:50   قرئ 56 مرة   0 تعليق   الحدث
وفاة 25 شخصا في حوادث المرور خلال أسبوع

توفي 25 شخصا وأصيب 1002 آخرين بجروح في 883 حادث  مرور خلال  الفترة الممتدة ما بين  17 إلى 23 ديسمبر 2017  حسب ما  أفاد به اليوم الثلاثاء بيان للحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر أن نفس المصالح قامت بـ 1625 تـدخـلا على إثر 883 حادث  مرور  أدى إلى وفاة 25 شخصا و جرح 1002 آخرين تم إسعافهم و نقلهم إلكى المراكز  الاستشفائية.

وكانت أثقل حصيلة قد سجلتها عناصر الحماية المدنية بولايــة وهران بوفاة 03  أشخاص و جرح 38 آخريــن تم إسعافهم و تحويلهــم إلى المراكز الاستشفائية  على  إثـر48 حوادث مرور. كما قامت وحدات الحماية المدنية بـ 972 تدخلا سمح بإخـــماد 589حريقا منها  منزلية وصناعية وحرائق مختلفة بالإضافة إلى  5093  عملية تدخـل فـي نفس  الفترة لتغطية 4473 عملية إسعاف و إنقاذ الأشخاص في خطر.

 

 

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