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توقيف 4 تجار مخدرات في بشار

  26 ديسمبر 2017 - 15:30   قرئ 48 مرة   0 تعليق   الحدث
توقيف 4 تجار مخدرات في بشار

وأوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي ببشار، أربعة تجار مخدرات وضبطت مركبة رباعية الدفع ودراجتين ناريتين وكمية معتبرة من الكيف المعالج تُقدر بـ 103 كيلوغرام، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني اليوم.

وأضاف ذات المصدر أن أوقفت مفارز أخرى للجيش بكل من تمنراست وبرج باجي مختار، تمكنت من توقيف ثلاثة مهربين وضبطت شاحنتين وأطنانا من المواد الغذائية و5 آلاف لتر من زيت المائدة وألفين لتر من الوقود و3.6 أطنان من مادة الفحم. 

من جهة أخرى، أوقف عناصر الدرك الوطني بالوادي، مهربا وحجزوا 20 قنطارا من مادة التبغ، في حين تم توقيف 41 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وأدرار وبشار. 

 

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