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بعد التقارب في العلاقات الجزائرية - السعودية

إيران تحرّك آلتها الدبلوماسية تجاه الجزائر

  26 ديسمبر 2017 - 20:32   قرئ 191 مرة   0 تعليق   الحدث
إيران تحرّك آلتها الدبلوماسية تجاه الجزائر

حرّكت طهران آلتها الدبلوماسية تجاه الجزائر، بعدما  اشتمّت  رائحة تقارب جزائري - سعودي، خلال الزيارة الأخيرة التي أدّاها رئيس مجلس الشورى السعودي، عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، التي أرّخت لتوجّه جديد في علاقات الجزائر مع الرياض، بعد تشنّج لأعوام، بسبب التباين في المواقف من القضايا الإقليمية والعربية.

أفاد بيان لمجلس الأمّة، أمس، أنّ رئيس الهيئة، عبد القادر بن صالح، استقبل سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالجزائر، رضا العامري، وأفاد البيان أنّ اللقاء قد تناول العلاقات الثنائية الجيّدة، وأعرب كل من رئيس مجلس الأمة والسفير الإيراني عن ارتياحهما لما وصلت إليه، كما تطرقا إلى أهمية التعاون البرلماني وضرورة مواصلة تعزيزه من خلال الحوار والتواصل على المستوى الثنائي وفي المحافل البرلمانية، كما تبادل الطرفان وجهات النظر حول الوضع العام في المنطقة على ضوء المستجدات الراهنة. وتأتي هذه الزيارة التي تعتبر روتينية إلا أنها تدخل في صلب عمل السفراء المعتمدين لدى الدّول، بعد أسبوع بالضبط، عن زيارة رئيس مجلس الشورى السعودي إلى الجزائر، الذي أدلى بتصريحات مثيرة ولافتة، بخصوص نظرة الرياض إلى الجزائر، ربط من خلالها بين الدين والوطن، وقال إنّ  الجزائر قدوة في الدفاع عن الدين والوطن . وهي التصريحات التي اعتبرها متتبعون، خطابا مغايرا لذلك الذي اعتادت عليه تجاه الجزائر، بالموازاة مع توجّه جديد تعيشه الرياض أسّس للانفتاح ومحاربة الفكر المتطرّف. ونوّه رئيس مجلس الشورى السعودي، بالدّور الذي لعبته الجزائر من أجل إقناع العالم بأنّ الإرهاب ظاهرة عالمية، وذلك دون أن تتلقّى أيّ مساعدات من أيّ طرف أو أحد.  واتفق رئيس مجلس الأمة مع نظيره السعودي، على الدفع بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وذلك انطلاقا من دعم عمل مجموعة الأخوة الجزائرية - السعودية، بما يعزز التعاون بين البلدين خدمة للشعبين وتوسيعه إلى مجالات أخرى وفقا لإرادة قيادتي البلدين. واستعرض الطرفان الراهن العربي والإسلامي، والتحديات التي تواجه الأمتين العربية والإسلامية، على ضوء التطورات الأخيرة والتهديدات التي تحدق بهما. وأكدا على ضرورة الرفع من مستوى تنسيق المواقف في المحافل البرلمانية الدولية خاصة فيما يتعلق بالقضايا الرئيسية المشتركة.

وتنظر المملكة العربية السعودية إلى طهران على أنها تبحث عن توسيع نفوذها في المنطقة العربية الإسلامية، من منطقة الشرق الأوسط نحو منطقة شمال إفريقيا، فيما تنظر طهران إلى الجزائر على أنها حليفتها. بالمقابل ترفض الجزائر الانخراط في الصراعات الطائفية وتُبقي على العلاقات بينها وبين السعودية وطهران، على نفس المسافة، وتنظر إلى العلاقات وفقا للمنطق الحديث في العلاقات الدولية، بحيث تتموقع بناء على المصالح السياسية والاقتصادية، بعيدا عن الصراعات الطائفية، التي تراها السبب الرئيس وراء التآمر على الدول العربية والنجاح في تفكيكها لثنيها عن الدفاع عن القضية الأمّ وهي أعقد القضايا التحررية في القرن العشرين، القضية الفلسطينية.

حكيمة ذهبي

 

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