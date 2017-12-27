تحويل مخرب تمثال عين الفوارة لمستشفى الأمراض العقلية

حول قاضي التحقيق لدى محكمة سطيف مخرب تمثال عين الفوارة المدعو ع.ع 34 سنة، إلى المؤسسة الاستشفائية المتخصصة في الأمراض العقلية بوادي العثمانية التابعة لولاية ميلة، أين سيخضع للعلاج، حسب ما تداولته مصادر إعلامية اليوم الاربعاء.

وكانت محكمة سطيف قامت بتعيين خبير في الأمراض العقلية لتحديد مدى سلامة القوى العقلية للمعني بعد إقدامه على تحطيم أجزاء من تمثال عين الفوارة الشهير وسط مدينة سطيف مؤخرا، وتكون الخبرة قد اثبتت عجزه العقلي وعدم إدراكه للأفعال التي قام بها.