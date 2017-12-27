خلال 11 شهر من السنة الجارية

توقيف 408 شخص في 373 قضية إتجار بالشمة المقلدة

قامت وحدات الدرك الوطني المنتشرة عبر إقليم الاختصاص، في إحدى عشر شهر من السنة الجارية من معالجة 373 قضية أدت إلى حجز 667.550 طن من أوراق الشمة و 1.918.576 مليون كيس شمة مقلدة وتوقيف 408 شخص، بالإضافة إلى وضع حد لنشاط 42 ورشة غير شرعية لصناعة الشمة المقلدة حيث تدخل العملية في إطار مكافحة الاتجار غير الشرعي لمادة الشمة المقلدة، وحفاظا على الصحة العمومية.

حسب ترتيب الولايات، تأتي ولاية سطيف في المرتبة الأولى بمعالجة 79 قضية، مكنت من توقيف 105 شخص وحجز 211,171 طن من أوراق الشمة و 277,608 ألف كيس من الشمة المقلدة، مع تفكيك 31 ورشة غير شرعية لصناعة الشمة المقلدة، ثم ولاية الوادي عالجت 36 قضية، مكنت من توقيف 42 شخص و حجز 73,336 طن من أوراق الشمة و 10,781 ألف كيس من الشمة المقلدة. وتفكيك 10 ورشات غير شرعية لصناعة الشمة المقلدة، ثم ولاية بسكرة عالجت 30 قضية، مكنت من توقيف 44 شخص وحجز 27 طن من أوراق الشمة و 31,507 ألف كيس من الشمة المقلدة، وورشة غير شرعية لصناعة الشمة المقلدة

منيرة ابتسام طوبالي