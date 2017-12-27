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ارتفاع عدد الوفيات بالغاز

  27 ديسمبر 2017 - 15:56   قرئ 88 مرة   0 تعليق   الحدث
ارتفاع عدد الوفيات بالغاز

دقت المديرية العامة للحماية المدنية ناقوس الخطر جراء الوفيات التي سجلت بفعل الاختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون في عدّة ولايات من الوطن.

وسجّل عدد معتبر من حالات الوفيات خلال الـ 48 ساعة الأخيرة جرّاء الاستعمال السيئ لوسائل التدفئة وسخانات الماء وغياب عملية التهوية داخل المنازل.

وسجّلت أثقل حصيلة ببلدية بلعيبة بالمسيلة، بوفاة عائلة بأكملها تتكون من 4 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 8 و50 سنة، بالإضافة إلى وفاة شخصين بحي 385 مسكن ببلدية جسر قسنطينة بولاية الجزائر.

في حين تمكّن أعوان الحماية المدنية من إنقاذ وإسعاف 15 شخص آخر.

 

 

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