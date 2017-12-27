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مدير "أل بي بي" يستقبل ممثلين عن المكتتبين في العاصمة

  27 ديسمبر 2017 - 18:10   قرئ 51 مرة   0 تعليق   الحدث
مدير "أل بي بي" يستقبل ممثلين عن المكتتبين في العاصمة

استقبل الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية مساء اليوم الأربعاء رفقة الطاقم التقني والتجاري للمؤسسة، ممثلين عن المكتتبين لبرنامج الترقوي العمومي، "أل بي بي" في العاصمة.

وحسب بيان لوزارة السكن والعمران والمدينة، فإن المعنيين هم ممثلون عن مواقع 432 مسكن بسمروني1 ، 440 مسكن بعين النبيان "ماكوطا"، موقع 1200 مسكن بمعالمة.

وانصبت انشغالات المكتتبين في الموقع الأول حول عملية التخصيص، حيث طالب بعض من المكتتبين تحويلهم من العمارات الثلاث المتوقفة الأشغال بها بسبب وجود خط كهربائي متوسط الضغط إلى عمارات أخرى في طور الانتهاء، حيث كشف الرئيس المدير العام للمؤسسة عن اتخاذ إجراءات مع الهيآت المعنية من اجل تدارك التأخر في تحويل هذا الخط الكهربائي الذي يعيق إتمام هذه العمارات، كما أمر بتحويل من هم في أمس الحاجة من هذه الفئة إلى عمارات أخرى في اقرب الآجال في حالة شغور سكنات بسبب التنازل أو الإقصاء.

وبالنسبة للموقع الثاني 440 مسكن ترقوي عمومي بعين البنيان ، فقد طالب المكتتبون بشهادة ما قبل التخصيص، حيث شرح المسؤول عن المؤسسة أن المكلفة بالإعلام الآلي والبرمجة على مستوى المديرية العامة قد استقالتو، وتم تعويضها بإطار مؤهل.

 

وفيما يخص الموقع الثالث 1200 مسكن معالمة رد المدير على انشغالات المكتتبين المتمثلة في ربط مساكنهم بشبكة الغاز الطبيعي، ورفع التحفظات المسجلة داخل المساكن، إضافة إلى ضرورة إيجاد حل لمشكل ضعف ضغط الماء، بأن عملية الربط بشبكة الغاز ستكون في الأيام القليلة القادمة، أما بالنسبة لمشكل ضعف ضغط الماء فسيتم مراسلة مؤسسة "سيال" لإيجاد الحل التقني المناسب.

 

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