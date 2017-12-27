تحسبا لوقوع عمليات إجرامية أو إرهابية ليلة رأس السنة

الأمن يستعين بتقينة الكارتوغرافيا لمنع تحرّكات أشخاص مشبوهين

12 ألف شرطي على الحدود و1600 عنصر لتأمين مطار هواري بومدين

ستستعين مصالح الأمن الوطني ليلة رأس السنة الميلادية بتقنية كارتوغرافيا الجريمة لأول مرة، تهدف إلى التدخل السريع والآني لمنع وقوع أي اعتداء على المواطنين خلال الاحتفالات بنهاية العام وستمكن هذه التقنية من التضييق على مختلف العصابات بما في ذلك تحركات العناصر الإرهابية.

أكد صوالحي شعبان، عميد أول للشرطة، رئيس المصلحة المركزية للبحث والتحليل الجنائي، بأن مصالح الشرطة القضائية قامت باتخاذ كل الإجراءات الضرورية لضمان أمن وسلامة الأشخاص وحماية الممتلكات، وهذا بضمان التغطية الأمنية الشاملة للأماكن التي يتوافد عليها المواطنون بكثرة لمحاربة الجريمة بمختلف أشكالها من خلال تكثيف الدوريات الراكبة والراجلة لأفراد الأمن الوطني، والاستعانة بتقنية كارتوغرافيا الجريمة ، التي تعدها خلايا التحليل الجنائي لأمن الولايات والتي من خلالها سيتم تعزيز الأماكن الحساسة وبؤر الجريمة بدوريات وعناصر الشرطة بالزي المدني بهدف التدخل السريع والآني، لمنع وقوع أي اعتداء على سلامة المواطنين مع استغلال الوسائل التقنية الحديثة على غرار شبكة كاميرات المراقبة المنصبة في مختلف الشوارع والطرقات، حيث تسمح تقنية الكارتوغرافيا من تحديد هوية الأشخاص المشتبه بهم في آجالها المحددة مع حصر الأماكن التي يمكن أن تستهدفها عصابات الإجرام والإرهاب وتحركاتها في حيزها المكاني، وبذلك يمكن إفشال أي مخطط إجرامي أو إرهابي في أوانه. وقد استعملت هذه التقنية في بريطانيا في بداية الأمر كما تعمل بها السلطات الفرنسية ضمن مخطط فيجي بيرات ، في نفس الإطار سخرت المديرية العامة للأمن الوطني 60 ألف شرطي من أجل تأمين المواطنين والممتلكات على هامش ذات المناسبة كما جندت 12 ألف شرطي عبر مختلف المنافذ الحدودية لتأمين 11 مطارا وسبعة موانئ، بالإضافة إلى تسعة مراكز حدودية برية، فضلا عن جملة من الإجراءات الأمنية والتدابير الوقائية المتخذة على مستوى إقليم اختصاص الأمن الوطني وذلك بالتنسيق بين مختلف مديرياتها على غرار مديرية الأمن العمومي، شرطة الحدود، وكذا المصلحة المركزية للبحث والتحليل الجنائي، من خلال العمل المشترك الذي يهدف إلى حفظ النظام وكذا تأمين المواطنين وممتلكاتهم، وهو الأمر الذي أكده سي سالم يوسف، عميد أول للشرطة، نائب مدير شرطة الحدود البرية، كما واصل مجيد سعدي، عميد أول للشرطة، نائب مدير الشرطة الحضرية يقول بأن المديرية العامة للأمن الوطني قد سطرت مخططا أمنيا عملياتيا وطنيا ضم تسخير60 ألف شرطي عشية ليلة رأس السنة الجديدة، لتأمين مختلف المنشآت الحساسة والأماكن التي تعرف إقامة تظاهرات ثقافية وترفيهية، وإن عمل مختلف الفرق سيبقى منصبا حول تسهيل الحركة المرورية وهذا باستغلال كافة التقنيات الحديثة لتفادي حوادث المرور، بالإضافة إلى التكثيف من الدوريات المتنقلة وحواجز المراقبة الثابتة مع تفعيل الإجراءات الوقائية لدى السائقين خاصة فئة الشباب، وفقا لخصوصيات المواقع المراد تأمينها عبر إقليم اختصاص ذات المصالح كأماكن التسلية والترفيه، الحدائق والساحات العمومية، محطات النقل البري، الترامواي والميترو، مع التركيز على النقاط السوداء التي تعرف كثافة في حركة المرور. من جهته؛ أشار سي سالم يوسف، عميد أول للشرطة، نائب مدير شرطة الحدود البرية إلى أن هذه المناسبة ستعرف حركية كبيرة للمسافرين من وإلى التراب الوطني كونها تتزامن والعطلة الشتوية وعلى غرار المصالح العملياتية للمديرية العامة للأمن الوطني عمدت مصالح شرطة الحدود إلى تسخير 12 ألف شرطي للسهر على أمن وراحة المسافر عبر مختلف المنافذ الحدودية البرية، الجوية و البحرية، حيث ستؤمن مصالح شرطة الحدود 11 مطارا، وسبعة موانىء، بالإضافة إلى تسعة مراكز حدودية برية، حيث تم تسخير 1600 شرطي على مستوى الفرقة الثانية لشرطة الحدود الجوية لمطار هواري بومدين، باعتباره من أرقى المطارات، صنفت في أجندة المطارات الأولى عالميا والذي يعمل فيه أكثر من 1300 عون أمن موزعين بداية من مدخله الذي تراقبه حواجز أمنية قارة وصولا إلى الداخل الذي يعرف تفتيشا دقيقا به، إلى جانب هذا توجد أكثر من 370 كاميرا مراقبة متطورة يشرف عليها ضباط متمرسون، بعضهم تلقوا تكوينا عالي الدقة حيث مكن تجهيز المطار بهذه الوسائل من إحباط عشرات محاولات السرقة والتهريب، وواصل المتحدث يقول إن مصالحه كانت قد جندت أيضا أكثر من 1000 شرطي على مستوى المصلحة الجهوية لشرطة الحدود بسوق أهراس، مؤكدا بأن مصالح شرطة الحدود ستقوم بتقديم عدة تسهيلات كإلغاء بطاقة الشرطة، وعملية التلمس الجسدي وعملية التعرف على الأمتعة، بالإضافة إلى تدعيم شبابيك المراقبة بشرطيين إضافيين من الجنسين لضمان إرشاد وتوجيه مختلف المسافرين خلال وصولهم إلى أرض الوطن عبر مختلف الرحلات الدولية، مع وضع رواق وفضاء خاص على مستوى قاعات الوصول، لكبار السن المرضى، العائلات المصحوبين بالأطفال الصغار.