استجابة لمطالب شعبية واستكمالا لمسار تكريس الهوية

بوتفليقة يقرّ 12 جانفي عطلة وطنية مدفوعة الأجر

إعداد مشروع القانون العضوي المتعلق بإنشاء الأكاديمية الجزائرية للغة الأمازيغية

أقرّ رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة 12 جانفي، الذي يصادف رأس السنة الأمازيغية، عطلة مدفوعة الأجر، كما أمر بإنشاء أكاديمية للغة الأمازيغية مثلما انفردت جريدة المحور اليومي بنشره في أعدادها السابقة، كما جاءت هذه القرارات مواصلة لمسار ترسيم والاعتراف باللغة الأمازيغية التي شرع فيها الرئيس منذ 2003 تاريخ الاعتراف بها ثم ترسيمها أثناء التعديل الدستوري في العام الماضي.

قرار رئيس الجمهورية بترسيم 01 يناير عطلة مدفوعة الأجر جاء استجابة لمطالب الجزائريين الذين يحتفلون بهذه الذكرى دون أن يتم الاعتراف الرسمي بها منذ عشرات السنين، وظل هذا التاريخ الأمازيغي تراثا يحتفي به أغلب الجزائريين في مختلف ربوع الوطن. وأمر الوزير الأول أحمد أويحيى بالعمل على ترقية الأمازيغية وتخصيص أسبوع كامل للاحتفال به في الجزائر، وهو ما أكده وزير الثقافة عز الدين ميهوبي خلال ندوته الصحفية الأخيرة. وليست المرة الأولى التي يقر فيها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة مثل هذه القرارات، حيث أنه وبعد ربيع أسود في منطقة القبائل قرر منح صفة ضحايا المأساة الوطنية لجميع ضحايا أحداث المنطقة بين 2001 و2003 حيث حصل ذووهم على تعويضات مثلهم مثل ضحايا أحداث صائفة 1963 أو ما يعرق بقدماء الأفافاس، ثم أمر الرئيس بتعديل دستوري جزئي في 2003 جمع فيه غرفتي البرلمان، حيث تم اعتبار اللغة الأمازيغية وطنية. وأمام إلحاح المطالب الشعبية باعتراف أكثر فقد أمر الرئيس بإدراجها في التعديل الدستوري، ويحسب لبوتفليقة أنه أول رئيس للجمهورية يقر مثل هذه القرارات التاريخية التي يعلن من خلالها على التصالح مع الهوية الوطنية.

ويكون كذلك رئيس الجمهورية أول زعيم في شمال إفريقيا يتخذ قرارات تاريخية بمثل هذا الحجم واستجابة لمطالب غالبية الجزائريين في وقت مازال الأشقاء في المغرب، تونس وليبيا يناضلون من أجل افتكاك مثل هذه المطالب.

وتزامن هذا القرار مع الحركات الاحتجاجية التي شهدتها عدة مناطق من الوطن بداية من بجاية، تيزي وزو، باتنة خنشلة وبرج بوعريريج تطالب جميعها بترقية الأمازيغية وهو ما استجاب له الرئيس.

واعتبر رئيس الجمهورية، في كلمة أمام مجلس الوزراء، أمس، أن هذا الإجراء على غرار باقي الإجراءات التي اتخذت مسبقا لصالح هويتنا الوطنية بمقوماتها الثلاث الإسلامية والعربية و الأمازيغية كفيل بتعزيز الوحدة والاستقرار الوطنيين في الوقت الذي تستوقفنا فيه العديد من التحديات على الصعيدين الداخلي والإقليمي .