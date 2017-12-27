شريط الاخبار
بوتفليقة يقرّ 12 جانفي عطلة وطنية مدفوعة الأجر طلب متزايد على سيارات كيا الجزائر رغم إقصائها من قائمة المركّبين اتصالات الجزائر تطلق خدمة التعبئة الاحتياطية أسعار النفط تتخطى 67 دولارا للبرميل على خلفية تفجير أنبوب نقل الخام بليبيا 370 ألف مؤسسة مصغرة تستفيد من قروض بقيمة 1000 مليار 2.3 مليون سائح جزائري توافدوا على تونس في 2017 ستار لايت ستطرح هاتفا ذكيا جديدا من الجيل الرابع العام المقبل الجيش يحيّد 140 إرهابيا و203 عناصر دعم في 2017 حسبلاوي يتعهد بتحسين ظروف الخدمة المدنية للأطباء وزارة الصناعة تطلق ثلاثة تحقيقات لتحديد النسيج الصناعي الوطني 2018 ستكون سنة البلدية الإلكترونية غياب المديرين والأساتذة يحرم تلاميذ الأقسام النهائية من دروس الدعم الرئيس بوتفليقة يوقّع على قانون المالية 2018 الجيش يتجه لاسترجاع مركب سوناكوم الأمن يستعين بتقينة الكارتوغرافيا لمنع تحرّكات أشخاص مشبوهين توظيف 1000 عامل جديد بمصنع بلارة بداية من فيفري داعش يخترق الجزائر إلكترونيا لتأمين اتصالاته شلل بالبلديات ومسيرة مرتقبة يوم 17 جانفي محاكمة باتريوت شارك في اغتيال أفراد الجيش بالبويرة جانفي المقبل تضاعف منتوج سمك المياه العذبة وصيادون منعوا كارثة بيئية بسد سوق أهراس الجزائر تنتج 50 بالمائة من حاجياتها من الدواء زوخ يدعو إلى التحلي بالصبر والكف عن الاحتجاجات اللجان الأمنية تقرّ إجراءات مشددة لتأمين السياح الأجانب في الصحراء تخوّف الجزائريين من تراجع أكبر للقدرة الشرائية مع تطبيق الزيادات في 2018 فنادق معنية بالخوصصة الجزئية واستثناء الأوراسي والجزائر والسفير الجزائرية للمياه ستتكفل بشبكات الماء الشروب التي تسيّرها البلديات أواخر 2019 مسؤول فرنسي يشيد بالتطور الاقتصادي الذي تعرفه الجزائر شركة النقل بالسكك الحديدية بقسنطينة تفتح تحقيقا البراءة لشاب من براقي اتُهم بتجنيد شبان للالتحاق بـ داعش عمال البلديات في إضراب وطني بداية من اليوم أبواب المؤسسات التربوية مفتوحة حتى السابعة مساء لتقديم دروس الدعم حسبلاوي يجتمع بممثلي الأطباء المقيمين اليوم حجار يحرم حاملي شهادة الدراسات التطبيقية من مواصلة مسارهم الدراسي بن غبريت تأمر بإنشاء النوادي الصحية في المؤسسات التربوية الجزائر تبحث عن استعادة موقعها في المنظمات الحكومية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة مقصون يحاصرون موكب زوخ بحي محي الدين في سيدي امحمد الأفلان سيدافع عن القطاع العام والكادحين من الشعب إيران تحرّك آلتها الدبلوماسية تجاه الجزائر الأفلان يبحث عن الاستقرار تحسّبا للرئاسيات تأجيل موعد ترحيل القاطنين بحي الصخر الكبير
  1. الرئيسية
  2. الحدث
  3. الجيش يحيّد 140 إرهابيا و203 عناصر دعم في 2017

إحباط محاولات لإغراق الجزائر بترسانات حربية

الجيش يحيّد 140 إرهابيا و203 عناصر دعم في 2017

  27 ديسمبر 2017 - 21:07   قرئ 99 مرة   0 تعليق   الحدث
الجيش يحيّد 140 إرهابيا و203 عناصر دعم في 2017

توقيف 13 ألف  حراق  وسط تدفق رهيب للمهاجرين 

 وجهت قوات الجيش الوطني الشعبي خلال عام 2017 ضربات موجعة لبقايا الجماعات الإرهابية التي تعاني الشح في التمويل والتجنيد، حيث تم تحييد 140 إرهابي، فيما اضطر 29 آخرين لتسليم أنفسهم للسلطات العسكرية بفعل الحصار المفروض عليهم في الجبال والغابات والصحراء.

تمكنت مفارز ووحدات الجيش الوطني الشعبي خلال 2017، من القضاء على 90 إرهابيا وتوقيف 40 آخرين بينهم 5 نساء، في حين أدت الحرب المعلنة ضد شبكات الدعم والإسناد للجماعات الإرهابية لتوقيف 203 منهم، بينما سلم 29 إرهابيا أنفسهم للسلطات العسكرية، حسب ما كشفت عنه حصة السليل التي تبثها وزارة الدفاع الوطني على القناة الإذاعية الأولى، قبل أيام قليلة عن نهاية العام الجاري. وتمكنت في ذات الصدد وحدات الجيش الشعبي الوطني المرابطة على الحدود من توقيف 1700 مهرب و9 تجار أسلحة، وأزيد من 500 تاجر مخدرات، وتعكس ذات الأرقام المعلن عنها محاولات إغراق الجزائر بترسانات حربية، حيث أحبطت ذات المصالح عمليات نوعية حجزت فيها كميات معتبرة من الأسلحة، تمثلت وفق المصدر في 258 بندقية  كلاشنيكوف ، 62 بندقية رشاشة، 5 هاونات، 16 قاذف صواريخ ،247 بندقية إلى جانب كشف وتدمير 160 لغما مضادا للأفراد وتقليديا وأكثر من 179 ألف طلقة من مختلف العيارات، بالإضافة إلى صواريخ ومقذوفات متنوعة وكمية معتبرة من المواد المتفجرة، كما دمرت أيضا عشرات  الكازمات  التي كان يتحصن فيها الإرهابيون وورشات لصناعة المتفجرات. وتواصلت أيضا موجة التدفق الهائل للمهاجرين نحو التراب الوطني، حيث تم توقيف أكثر من 13 ألف مهاجر غير شرعي، عدد كبير منهم يكون من جنسيات أفارقة، كما حجزت 47 طنا من المخدرات و5 كلغ من الكوكايين وأكثر من 1.279 مليون لتر من الوقود و1400 طن من المواد الغذائية المهربة. وقد اعتبرت وزارة الدفاع الوطني أن هذه النتائج المسجلة وإن كانت من ضمن المهام الدستورية للجيش الشعبي الوطني، إلا أنها تعد تتويجا لمجهودات وحدات ومفارز الجيش وجاهزيتها في سبيل تأمين الحدود الوطنية ودرء كل أشكال التهديدات المتربصة بالوطن، كما تؤكد احترافية ويقظة أفراد الجيش في أداء مهامهم. كما تعكس هذه النتائج أيضا فعالية الاستراتيجية المتبناة من القيادة العليا للجيش الشعبي الوطني في سبيل أن تبقى الجزائر بمنأى عن أي تهديد مهما كان نوعه، مثلما أكده نائب وزير الدفاع الوطني رئيس الأركان الفريق، أحمد قايد صالح، في عديد المناسبات والزيارات الميدانية إلى مختلف النواحي العسكرية على مستوى الوطن.

زين الدين زديغة

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الحدث

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات