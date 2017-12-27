إحباط محاولات لإغراق الجزائر بترسانات حربية

الجيش يحيّد 140 إرهابيا و203 عناصر دعم في 2017

توقيف 13 ألف حراق وسط تدفق رهيب للمهاجرين

وجهت قوات الجيش الوطني الشعبي خلال عام 2017 ضربات موجعة لبقايا الجماعات الإرهابية التي تعاني الشح في التمويل والتجنيد، حيث تم تحييد 140 إرهابي، فيما اضطر 29 آخرين لتسليم أنفسهم للسلطات العسكرية بفعل الحصار المفروض عليهم في الجبال والغابات والصحراء.

تمكنت مفارز ووحدات الجيش الوطني الشعبي خلال 2017، من القضاء على 90 إرهابيا وتوقيف 40 آخرين بينهم 5 نساء، في حين أدت الحرب المعلنة ضد شبكات الدعم والإسناد للجماعات الإرهابية لتوقيف 203 منهم، بينما سلم 29 إرهابيا أنفسهم للسلطات العسكرية، حسب ما كشفت عنه حصة السليل التي تبثها وزارة الدفاع الوطني على القناة الإذاعية الأولى، قبل أيام قليلة عن نهاية العام الجاري. وتمكنت في ذات الصدد وحدات الجيش الشعبي الوطني المرابطة على الحدود من توقيف 1700 مهرب و9 تجار أسلحة، وأزيد من 500 تاجر مخدرات، وتعكس ذات الأرقام المعلن عنها محاولات إغراق الجزائر بترسانات حربية، حيث أحبطت ذات المصالح عمليات نوعية حجزت فيها كميات معتبرة من الأسلحة، تمثلت وفق المصدر في 258 بندقية كلاشنيكوف ، 62 بندقية رشاشة، 5 هاونات، 16 قاذف صواريخ ،247 بندقية إلى جانب كشف وتدمير 160 لغما مضادا للأفراد وتقليديا وأكثر من 179 ألف طلقة من مختلف العيارات، بالإضافة إلى صواريخ ومقذوفات متنوعة وكمية معتبرة من المواد المتفجرة، كما دمرت أيضا عشرات الكازمات التي كان يتحصن فيها الإرهابيون وورشات لصناعة المتفجرات. وتواصلت أيضا موجة التدفق الهائل للمهاجرين نحو التراب الوطني، حيث تم توقيف أكثر من 13 ألف مهاجر غير شرعي، عدد كبير منهم يكون من جنسيات أفارقة، كما حجزت 47 طنا من المخدرات و5 كلغ من الكوكايين وأكثر من 1.279 مليون لتر من الوقود و1400 طن من المواد الغذائية المهربة. وقد اعتبرت وزارة الدفاع الوطني أن هذه النتائج المسجلة وإن كانت من ضمن المهام الدستورية للجيش الشعبي الوطني، إلا أنها تعد تتويجا لمجهودات وحدات ومفارز الجيش وجاهزيتها في سبيل تأمين الحدود الوطنية ودرء كل أشكال التهديدات المتربصة بالوطن، كما تؤكد احترافية ويقظة أفراد الجيش في أداء مهامهم. كما تعكس هذه النتائج أيضا فعالية الاستراتيجية المتبناة من القيادة العليا للجيش الشعبي الوطني في سبيل أن تبقى الجزائر بمنأى عن أي تهديد مهما كان نوعه، مثلما أكده نائب وزير الدفاع الوطني رئيس الأركان الفريق، أحمد قايد صالح، في عديد المناسبات والزيارات الميدانية إلى مختلف النواحي العسكرية على مستوى الوطن.