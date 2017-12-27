تضمن إجراءات تعزز الاستثمار وترفع المداخيل

الرئيس بوتفليقة يوقّع على قانون المالية 2018

5 دج زيادات في أسعار البنزين و2 دج في المازوت بداية من الفاتح جانفي

ت وقّع رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، أمس، على قانون المالية 2018، خلال اجتماع لمجلس الوزراء أُختير له تاريخ الـ 27 من ديسمبر، ذكرى وفاة الرئيس الراحل هواري بومدين، ليكون آخر لقاء في هذا العام، عكس السنوات الماضية التي كان يعقد فيها نهاية شهر ديسمبر من كل عام.

صادق مجلس الوزراء الذي ترأسه الرئيس بوتفليقة، أمس، على قانون المالية 21018، بعد ادخال بعض التعديلات عليه على مستوى المجلس الشعبي الوطني، والذي تضمن سلسلة من الإجراءات التشريعية والجبائية الرامية إلى تعزيز الاستثمار المنتج وزيادة المداخيل المالية مع الإبقاء على جهاز التضامن الوطني. ففي شقه المتعلق بالميزانية يتضمن النص نفقات اجمالية بـ 8.628 مليار دج متكونة من 31ر4.043 مليار دج لنفقات التجهيز و4.584.46 مليار دج لنفقات التسيير، مقابل نفقات تسيير بلغت 4.591.8 مليار دج في 2017.

وبخصوص العائدات المالية فتقدر بـ58 .6.496 مليار دينار، مقابل 5.635.5 مليار دينار سنة 2017، وتتكون من 3.688.68 مليار دج من الموارد العادية، مقابل 3.435.4 مليار دج، و2.807.91 مليار دج من الجباية النفطية، مقابل 2.200.1 مليار دج. في إطار التضامن الوطني سيتم تخصيص غلاف مالي بـ 1.760 مليار دج للتحويلات الاجتماعية خلال سنة 2018، بزيادة تقارب 8 بالمائة مقارنة بسنة 2017، وأمام ندرة الموارد المالية يسمح قانون المالية لوزارة المالية بالشروع في عمليات سيادية لإصدار سندات على المديين المتوسط والبعيد موجهة للأشخاص الماديين والمعنويين للمشاركة في تمويل المنشآت القاعدية أو التجهيزات العمومية التجارية للدولة. ورفع قانون المالية 2018 عدة رسوم كما أدرج ضرائب جديدة لمواجهة انهيار عائدات الجباية البترولية والحفاظ على البيئة، وسيتم رفع الرسم على المنتجات البترولية المطبقة على الوقود بـ 5 دج للتر بالنسبة للبنزين وبـ 2 دج للتر بالنسبة للمازوت، أما فيما يخص الرسم الإضافي على منتجات التبغ فقد حدد هذا الأخير بـ 21 دج للعلبة، الكيس أو الخرطوشة. وستخصص 10 دنانير من الـ 21 دج المقتطعة لميزانية الدولية و6 دج لصالح صندوق الاستعمالات ونشاطات العلاج الطبي ودينارين اثنين لصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، 2 دج لصندوق مكافحة السرطان ودينار واحد لصالح صندوق التضامن الوطني، كما عرف بدوره الجزء الثابت للرسم الداخلي على استهلاك التبغ ارتفاعا. كما تم استحداث رسم على التوطين البنكي لعميات الاستيراد بنسبة 1 % من قيمة الاستيراد وهذا لأي طلب توطين عملية استيراد سلع دون ان تكون القيمة أقل من 100.000 دج، ووفي إطار الحفاظ على البيئة سيتم رفع الرسوم على النشاطات الملوثة، المياه الصناعية المستعملة، الزيوت المستعملة والأكياس البلاستيكية.