بعد أن حوّل مركب تيارت إلى مفخرة للصناعة الميكانيكية

الجيش يتجه لاسترجاع مركب سوناكوم

تعتزم وزارة الدفاع الوطني استرجاع الشركة الوطنية للعربات الصناعية اس ان في إ لإخراجها من الأزمة التي تعيشها والحفاظ على الشركة التي تعتبر إحدى اقدم المؤسسات العمومية، حيث أكدت مصادر متطابقة أن مديرية الصناعات العسكرية ستتكفل بتسيير الشركة لإخراجها لبر الأمان خاصة بعد نجاح مصنع تيارت وكذا مصنع الرويبة للحافلات والشاحنات مرسيدس .

قالت ذات المصادر إن إشراف الجيش على تسيير مؤسسة سوناكوم من شأنه وضع حد للمشاكل التي تعيشها الشركة منذ سنوات والصراعات المتكررة بين العمال ومجلس الإدارة، حيث ستعمل مديرية الصناعة العسكرية على توسيع نشاطات الشركة إلى المناولة الصناعية وتصنيع قطع الغيار بهدف مرافقة السياسة الوطنية لتطوير الصناعة الميكانيكية وصناعة السيارات، بالإضافة إلى المصالحة مع الشريك الاجتماعي وحل المشاكل المالية والتقنية التي تعترضها، وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي أنتجت فيه الشركة الجزائرية لإنتاج الوزن الثقيل نوع مرسيدس بنز بالرويبة التابعة للجيش أكثر من 3000 شاحنة و100 حافلة بالشركة الجزائرية لإنتاج الوزن الثقيل وإنتاج أكثر من 6000 سيارة نفعية و3800 عربة رباعية الدفع بالشركة الجزائرية لصناعة السيارات النفعية ورباعية الدفع بتيارت.

وفي سياق متصل؛ تعتزم قيادة الجيش رفع القدرة الإنتاجية للسيارات والشاحنات والحافلات الصناعية من نوع مرسيدس- بنز ، إلى 24 ألفا و500 وحدة، إلى جانب إنتاج 25 ألف محرك منها 17 ألف محرك موجه لشركة إنتاج الوزن الثقيل بالرويبة، حيث تعمل مديرية الصناعات العسكرية بوزارة الدفاع، بالتنسيق مع الشريك التكنولوجي ديملر على إعداد قاعدة حديثة لإنتاج 15 ألف شاحنة و1500 حافلة للنقل الحضري والنقل بين المدن من نوع مرسيدس بنز، وكذا 6000 سيارة نفعية مختلفة، إلى جانب إنتاج 25 ألف محرك منها 17000 محرك موجه لشركة إنتاج الوزن الثقيل بالرويبة، سنويا، ما سيؤدي إلى تلبية احتياجات السوق الوطنية في غضون 2019، كما تسعى المؤسسة إلى توفير نحو 25 ألف منصب للمتخرجين الجدد الذين يتحصلون على عقد عمل مباشر في الولاية التي يقطنون بها.

للإشارة؛ فقد حققت الصناعة العسكرية الجزائرية قفزة نوعية من خلال تنويع وحداتها الإنتاجية على غرار مجال الميكانيك والنسيج وصناعة السفن والطائرات، حيث يخوض الجيش غمار الإنعاش الوطني بخطى ثابتة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وطنيا وتخفيض فاتورة الاستيراد وتنويع مصادر الدخل، وتأتي مساهمة الجيش الاقتصادية من خلال خلق 45 ألف منصب شغل منها 20 ألف مباشر للشباب في مختلف تخصصات الصناعة الميكانيكية، كما فتحت هذه المشاريع مجالا واسعا أمام عدة شركات وطنية عمومية وخاصة في مجال المناولة مما يسمح بخلق 25 ألف منصب غير مباشر.