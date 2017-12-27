شريط الاخبار
بوتفليقة يقرّ 12 جانفي عطلة وطنية مدفوعة الأجر طلب متزايد على سيارات كيا الجزائر رغم إقصائها من قائمة المركّبين اتصالات الجزائر تطلق خدمة التعبئة الاحتياطية أسعار النفط تتخطى 67 دولارا للبرميل على خلفية تفجير أنبوب نقل الخام بليبيا 370 ألف مؤسسة مصغرة تستفيد من قروض بقيمة 1000 مليار 2.3 مليون سائح جزائري توافدوا على تونس في 2017 ستار لايت ستطرح هاتفا ذكيا جديدا من الجيل الرابع العام المقبل الجيش يحيّد 140 إرهابيا و203 عناصر دعم في 2017 حسبلاوي يتعهد بتحسين ظروف الخدمة المدنية للأطباء وزارة الصناعة تطلق ثلاثة تحقيقات لتحديد النسيج الصناعي الوطني 2018 ستكون سنة البلدية الإلكترونية غياب المديرين والأساتذة يحرم تلاميذ الأقسام النهائية من دروس الدعم الرئيس بوتفليقة يوقّع على قانون المالية 2018 الجيش يتجه لاسترجاع مركب سوناكوم الأمن يستعين بتقينة الكارتوغرافيا لمنع تحرّكات أشخاص مشبوهين توظيف 1000 عامل جديد بمصنع بلارة بداية من فيفري داعش يخترق الجزائر إلكترونيا لتأمين اتصالاته شلل بالبلديات ومسيرة مرتقبة يوم 17 جانفي محاكمة باتريوت شارك في اغتيال أفراد الجيش بالبويرة جانفي المقبل تضاعف منتوج سمك المياه العذبة وصيادون منعوا كارثة بيئية بسد سوق أهراس الجزائر تنتج 50 بالمائة من حاجياتها من الدواء زوخ يدعو إلى التحلي بالصبر والكف عن الاحتجاجات اللجان الأمنية تقرّ إجراءات مشددة لتأمين السياح الأجانب في الصحراء تخوّف الجزائريين من تراجع أكبر للقدرة الشرائية مع تطبيق الزيادات في 2018 فنادق معنية بالخوصصة الجزئية واستثناء الأوراسي والجزائر والسفير الجزائرية للمياه ستتكفل بشبكات الماء الشروب التي تسيّرها البلديات أواخر 2019 مسؤول فرنسي يشيد بالتطور الاقتصادي الذي تعرفه الجزائر شركة النقل بالسكك الحديدية بقسنطينة تفتح تحقيقا البراءة لشاب من براقي اتُهم بتجنيد شبان للالتحاق بـ داعش عمال البلديات في إضراب وطني بداية من اليوم أبواب المؤسسات التربوية مفتوحة حتى السابعة مساء لتقديم دروس الدعم حسبلاوي يجتمع بممثلي الأطباء المقيمين اليوم حجار يحرم حاملي شهادة الدراسات التطبيقية من مواصلة مسارهم الدراسي بن غبريت تأمر بإنشاء النوادي الصحية في المؤسسات التربوية الجزائر تبحث عن استعادة موقعها في المنظمات الحكومية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة مقصون يحاصرون موكب زوخ بحي محي الدين في سيدي امحمد الأفلان سيدافع عن القطاع العام والكادحين من الشعب إيران تحرّك آلتها الدبلوماسية تجاه الجزائر الأفلان يبحث عن الاستقرار تحسّبا للرئاسيات تأجيل موعد ترحيل القاطنين بحي الصخر الكبير
  1. الرئيسية
  2. الحدث
  3. الجيش يتجه لاسترجاع مركب سوناكوم

بعد أن حوّل مركب تيارت إلى مفخرة للصناعة الميكانيكية

الجيش يتجه لاسترجاع مركب سوناكوم

  27 ديسمبر 2017 - 21:08   قرئ 257 مرة   0 تعليق   الحدث
الجيش يتجه لاسترجاع مركب سوناكوم

 تعتزم وزارة الدفاع الوطني استرجاع الشركة الوطنية للعربات الصناعية  اس ان في إ  لإخراجها من الأزمة التي تعيشها والحفاظ على الشركة التي تعتبر إحدى اقدم المؤسسات العمومية، حيث أكدت مصادر متطابقة أن مديرية الصناعات العسكرية ستتكفل بتسيير الشركة لإخراجها لبر الأمان خاصة بعد نجاح مصنع  تيارت  وكذا مصنع الرويبة للحافلات والشاحنات  مرسيدس .

 

 قالت ذات المصادر إن إشراف الجيش على تسيير مؤسسة  سوناكوم  من شأنه وضع حد للمشاكل التي تعيشها الشركة منذ سنوات والصراعات المتكررة بين العمال ومجلس الإدارة، حيث ستعمل مديرية الصناعة العسكرية على توسيع نشاطات الشركة إلى المناولة الصناعية وتصنيع قطع الغيار بهدف مرافقة السياسة الوطنية لتطوير الصناعة الميكانيكية وصناعة السيارات، بالإضافة إلى  المصالحة  مع الشريك الاجتماعي وحل المشاكل المالية والتقنية التي تعترضها، وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي أنتجت فيه الشركة الجزائرية لإنتاج الوزن الثقيل نوع مرسيدس بنز بالرويبة التابعة للجيش أكثر من 3000 شاحنة و100 حافلة بالشركة الجزائرية لإنتاج الوزن الثقيل وإنتاج أكثر من 6000 سيارة نفعية و3800 عربة رباعية الدفع بالشركة الجزائرية لصناعة السيارات النفعية ورباعية الدفع بتيارت.

وفي سياق متصل؛ تعتزم قيادة الجيش رفع القدرة الإنتاجية للسيارات والشاحنات والحافلات الصناعية من نوع  مرسيدس- بنز ، إلى 24 ألفا و500 وحدة، إلى جانب إنتاج 25 ألف محرك منها 17 ألف محرك موجه لشركة إنتاج الوزن الثقيل بالرويبة، حيث تعمل مديرية الصناعات العسكرية بوزارة الدفاع، بالتنسيق مع الشريك التكنولوجي  ديملر  على إعداد قاعدة حديثة لإنتاج 15 ألف شاحنة و1500 حافلة للنقل الحضري والنقل بين المدن من نوع مرسيدس بنز، وكذا 6000 سيارة نفعية مختلفة، إلى جانب إنتاج 25 ألف محرك منها 17000 محرك موجه لشركة إنتاج الوزن الثقيل بالرويبة، سنويا، ما سيؤدي إلى تلبية احتياجات السوق الوطنية في غضون 2019، كما تسعى المؤسسة إلى توفير نحو 25 ألف منصب للمتخرجين الجدد الذين يتحصلون على عقد عمل مباشر في الولاية التي يقطنون بها.

للإشارة؛ فقد حققت الصناعة العسكرية الجزائرية قفزة نوعية من خلال تنويع وحداتها الإنتاجية على غرار مجال الميكانيك والنسيج وصناعة السفن والطائرات، حيث يخوض الجيش غمار الإنعاش الوطني بخطى ثابتة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وطنيا وتخفيض فاتورة الاستيراد وتنويع مصادر الدخل، وتأتي مساهمة الجيش الاقتصادية من خلال خلق 45 ألف منصب شغل منها 20 ألف مباشر للشباب في مختلف تخصصات الصناعة الميكانيكية، كما فتحت هذه المشاريع مجالا واسعا أمام عدة شركات وطنية عمومية وخاصة في مجال المناولة مما يسمح بخلق 25 ألف منصب غير مباشر.

أسامة سبع

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الحدث

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات