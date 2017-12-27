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يستعمل تقنيات عالية لتصوير مواقع حساسة بها لاستهدافها

داعش يخترق الجزائر إلكترونيا لتأمين اتصالاته

  27 ديسمبر 2017 - 21:09   قرئ 52 مرة   0 تعليق   الحدث
داعش يخترق الجزائر إلكترونيا لتأمين اتصالاته

تمكن التنظيم الإرهابي  داعش  من تجنيد عدد من الشباب الجزائريين بعدما استغل رغبتهم في الهجرة والذين التحقوا بسوريا، فيما أوكلت مهمة تجنيد المزيد منهم من قبل آخرين بالجزائرعن طريق شبكات التواصل الاجتماعي ودعمه بفتيات جزائريات سبايا له.

 

 لجأ هذا التنظيم إلى مختصين في تكنولوجيا المواقع الإلكترونية وتطبيق  تليغرام  عن طريق استغلال تقنية  3 جي  بالهواتف النقالة لتأمين اتصالاته لأنه يعد التطبيق الوحيد الذي لم تتمكن أجهزة الأمن من اختراقه، هذا بالإضافة إلى استغلال أهم تقنيات التصوير المنصبة داخل ألعاب الأطفال على غرار الطائرات بدون طيار لالتقاط  صورا للأماكن المستهدفة بالجزائر .

 وقائع خطيرة ذكرت في ملف قضائي لجماعة إرهابية تتكون من تسعة أفراد، ثلاثة منهم موجودون بالأراضي السورية لانضمامهم إلى تنظيم  داعش  ومن بينهم طالب جامعي، موظف بشركة النقل العمومي وآخر يعمل بمؤسسة  سيال  سيمثلون أمام محكمة جنايات العاصمة شهر جانفي المقبل لمواجهة تهم محاولة الانخراط في جماعة إرهابية تنشط بالخارج والإشادة بالأعمال الإرهابية وتشجيعها وتمويلها، وهذا عقب إلقاء القبض عليهم شهر مارس من سنة 2014 عندما تلقت مصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر معلومات مفادها وجود شخص ينشط على مواقع التواصل الاجتماعي عن طريق الحساب المسمى  أبو دانيال حذيفة  الذي كان يشيد بالإعمال الإرهابية لتنظيم داعش، كما كان على تواصل مع جزائريين التحقوا بهذا التنظيم من بينهم  أبو دجانة البتار  الذي بعث له رسالة شكره فيها عن تجنيد شخص يدعى  لموشي  الذي مكنه من الالتحاق بتنظيم  داعش  الذي أصبح قياديا به، والذي طلب منه المساعدة لتمكين زوجة أبو حفص الجزائري من الالتحاق به، وهي سيدة تونسية، وحاول تنفيذ طلبه عن طريق تجنيد شقيق أبو دجانة وهو الطالب الجامعي  م.عبد النور  المقيم بولاية الطارف، غير أنه لم يتمكن لأن السلطات التونسية منعتها من السفر، كما طالب منه إرسال سيدة تنحدر من وهران لضمها لسبايا التنظيم.

ومن خلال التحريات التي قامت بها الجهات المختصة تمكنت من تحديد هوية صاحب حساب  أبو دانيال حذيفة  وهو المدعو  غ. الهادي  تقني في الإعلام الآلي، الذي ألقي عليه القبض وإخضاعه للتحقيق القضائي، أين كشف عن هوية الأشخاص الذين كان يتواصل معهم بحيث صرح أن المكنى  أبو دجانة البتار  هو المدعو   م.فارس ، بالاضافة الى كل من  ف.محمد  و ح.محمد  الذين جندهم وساعدهم للالتحاق بمعاقل التنظيم الإرهابي بسوريا، وهذا من خلال استخراج لهم جوازات وتأشيرات سفر إلى تركيا، مع تزويد كل واحد منهم بمبلغ 500 دولار والأموال التي كان يتسلمها من شخص ينحدر من ولاية سطيف ويكنى  الشينوي  مهمته دعم التنظيم ماديا لم تتمكن مصالح الأمن من تحديد هويته. وبتوقيف باقي المتهمين الخمسة ضبطت بحوزتهم جوازات وتأشيرات سفر إلى تركيا، بالاضافة الى صور وفيديوهات للاعمال الإرهابية التي ارتكبها تنظيم داعش، وصورا لمنشآت الدولة على غرار مركز الدرك الوطني وأحد الملاعب وصورا لعدة شخصيات لأهم قياديي التنظيم وكذا صور لبعض الطائرات الصغيرة و السيارات التي تستعمل في التقاط الصور بسرية.

حياة سعيدي

 

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