الجيش يججز أكثر من 6 قنطار من الكيف في بشار

ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي اليوم بمنطقة بني ونيف بولاية بشار كمية معتبرة من الكيف المعالج تُقدر بـ 6,73 قناطير، في حين أوقف عناصر الدرك الوطني بتلمسان تاجري مخدرات بحوزتهما 3 كيلوغرام من الكيف المعالج، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وفي نفس السياق، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي ببرج باجي مختار وعين قزام 12 مهربا وحجزت ست شاحنات ومركبتين رباعيتي الدفع و11,05 طنا من المواد الغذائية وأغراض أخرى، فيما تم ضبط 6636 وحدة من مختلف المشروبات ببسكرة/ن.ع.4.