توجهوا من مطار هواري بومدين إلى فرنسا وتركيا ودبي والمغرب

10 آلاف سائح جزائري يتدفقون يوميا على الخارج لقضاء الـ «ريفيون»

يشد آلاف الجزائريون الرحال نحو الخارج مع اقتراب نهاية السنة الميلادية واحتفالات «الريفيون»، حيث يشهد مطار هواري بومدين الدولي منذ الـ 21 ديسمبر الجاري حركية كثيفة وارتفاعا في عدد السياح الجزائريين نحو مختلف المدن الفرنسية، على رأسها باريس وكذا تركيا والمغرب ودبي وحتى مصر.

كشفت أرقام تحصلت عليها «المحور اليومي» من شرطة الحدود عن «هجرة جماعية» للجزائريين نحو الخارج مع اقتراب احتفالات «الريفيون»، حيث يسجل منذ الـ 21 ديسمبر الجاري خروج أكثر من 10 آلاف سائح جزائري يوميا من مطار هواري بومدين الدولي، وقدرت مصادرنا أن أكثر من 8 آلاف جزائري يتنقلون يوميا لمختلف الوجهات الفرنسية على رأسها باريس خلال الفترة السالف ذكرها، وحسب الأرقام التي بحوزتنا فإن ما بين 980 و1100 جزائري يتدفقون على إسطنبول التركية تزامنا مع اقتراب احتفالات نهاية رأس السنة الميلادية أيضا، وكذلك الأمر بالنسبة للرحلات المتوجهة نحو الجارة المغرب، إذ يقدر عدد الجزائريين المتنقلين نحو هذه الأخيرة مع اقتراب المناسبة المذكورة بأكثر من 400 مسافر يوميا، إضافة إلى أكثر من 400 آخرين نحو إمارة دبي، وهي المشهورة بتنظيمها لأكبر احتفالات «الريفيون» في العالم، وتشد انتباه ملايين السياح من مختلف دول العالم، وكان وفق ذات المصادر أيضا لمصر نصيب من السياح الجزائريين مع اقتراب الاحتفالات، حيث يتنقل يوميا ما بين 300 و400 مسافر نحو القاهرة، وهي العاصمة التي بدأت تحجز لنفسها مكانا لدى السائح الجزائري، علما أن السلطات فيها أقرت عدة تسهيلات لفائدة الجزائريين. أما تونس فيكون عدد الجزائريين الذين تنقلوا إليها لقضاء «الريفيون» كبيرا جدا مقارنة بأولئك الذين يفضلون التنقل جوا إليها، وتم في الفترة الأخيرة تداول العديد من الصور لجزائريين في طوابير طويلة أمام المراكز الحدودية في أم الطبول في الطارف وبوشبكة بتبسة. ويصعب على بعض الجزائريين المتأخرين في اقتناء تذاكر سفر نحو الوجهات المفضلة لقضاء احتفالات رأس السنة الميلادية، باعتبار أن جل الأماكن ممتلئة عن آخرها، وأفادت مصادرنا أن ثمن تذكرة السفر نحو العاصمة الفرنسية باريس مثلا تجاوز سقف الـ 6 ملايين سنتيم وكذلك الأمر بالنسبة لإسطنبول بتركيا والدار البيضاء بالمغرب وغيرها. وفي المقابل؛ تبقى السياحة الداخلية التي تعول عليها السلطات للتقليل من حدة التراجع الرهيب لأسعار النفط، تعاني بالرغم من الإمكانيات الطبيعية التي تتوفر عليها مختلف مناطق البلاد، ويتوقع حسب رئيس جمعية الوكالات السياحية بتمنراست، محمد الصالح، توافد حوالي ألفي سائح نحو تراب الولاية لقضاء احتفالات «الريفيون»، وهو الرقم الذي يعد قليلا مقارنة بأولئك المتنقلين للخارج. والسؤال يبقى مطروحا، هل التوجه إلى فرنسا أو غيرها من الدول الأوربية أو الآسيوية وحتى العربية يعد بمثابة الترويح عن النفس أم في المسألة ما يقال..؟!