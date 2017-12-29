شريط الاخبار
10 آلاف سائح جزائري يتدفقون يوميا على الخارج لقضاء الـ «ريفيون» بوتفليقة يقرّ 12 جانفي عطلة وطنية مدفوعة الأجر طلب متزايد على سيارات كيا الجزائر رغم إقصائها من قائمة المركّبين اتصالات الجزائر تطلق خدمة التعبئة الاحتياطية أسعار النفط تتخطى 67 دولارا للبرميل على خلفية تفجير أنبوب نقل الخام بليبيا 370 ألف مؤسسة مصغرة تستفيد من قروض بقيمة 1000 مليار 2.3 مليون سائح جزائري توافدوا على تونس في 2017 ستار لايت ستطرح هاتفا ذكيا جديدا من الجيل الرابع العام المقبل الجيش يحيّد 140 إرهابيا و203 عناصر دعم في 2017 حسبلاوي يتعهد بتحسين ظروف الخدمة المدنية للأطباء وزارة الصناعة تطلق ثلاثة تحقيقات لتحديد النسيج الصناعي الوطني 2018 ستكون سنة البلدية الإلكترونية غياب المديرين والأساتذة يحرم تلاميذ الأقسام النهائية من دروس الدعم الرئيس بوتفليقة يوقّع على قانون المالية 2018 الجيش يتجه لاسترجاع مركب سوناكوم الأمن يستعين بتقينة الكارتوغرافيا لمنع تحرّكات أشخاص مشبوهين توظيف 1000 عامل جديد بمصنع بلارة بداية من فيفري داعش يخترق الجزائر إلكترونيا لتأمين اتصالاته شلل بالبلديات ومسيرة مرتقبة يوم 17 جانفي محاكمة باتريوت شارك في اغتيال أفراد الجيش بالبويرة جانفي المقبل تضاعف منتوج سمك المياه العذبة وصيادون منعوا كارثة بيئية بسد سوق أهراس الجزائر تنتج 50 بالمائة من حاجياتها من الدواء زوخ يدعو إلى التحلي بالصبر والكف عن الاحتجاجات اللجان الأمنية تقرّ إجراءات مشددة لتأمين السياح الأجانب في الصحراء تخوّف الجزائريين من تراجع أكبر للقدرة الشرائية مع تطبيق الزيادات في 2018 فنادق معنية بالخوصصة الجزئية واستثناء الأوراسي والجزائر والسفير الجزائرية للمياه ستتكفل بشبكات الماء الشروب التي تسيّرها البلديات أواخر 2019 مسؤول فرنسي يشيد بالتطور الاقتصادي الذي تعرفه الجزائر شركة النقل بالسكك الحديدية بقسنطينة تفتح تحقيقا البراءة لشاب من براقي اتُهم بتجنيد شبان للالتحاق بـ داعش عمال البلديات في إضراب وطني بداية من اليوم أبواب المؤسسات التربوية مفتوحة حتى السابعة مساء لتقديم دروس الدعم حسبلاوي يجتمع بممثلي الأطباء المقيمين اليوم حجار يحرم حاملي شهادة الدراسات التطبيقية من مواصلة مسارهم الدراسي بن غبريت تأمر بإنشاء النوادي الصحية في المؤسسات التربوية الجزائر تبحث عن استعادة موقعها في المنظمات الحكومية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة مقصون يحاصرون موكب زوخ بحي محي الدين في سيدي امحمد الأفلان سيدافع عن القطاع العام والكادحين من الشعب إيران تحرّك آلتها الدبلوماسية تجاه الجزائر الأفلان يبحث عن الاستقرار تحسّبا للرئاسيات
  1. الرئيسية
  2. الحدث
  3. 10 آلاف سائح جزائري يتدفقون يوميا على الخارج لقضاء الـ «ريفيون»

توجهوا من مطار هواري بومدين إلى فرنسا وتركيا ودبي والمغرب

10 آلاف سائح جزائري يتدفقون يوميا على الخارج لقضاء الـ «ريفيون»

  29 ديسمبر 2017 - 20:29   قرئ 36 مرة   0 تعليق   الحدث
10 آلاف سائح جزائري يتدفقون يوميا على الخارج لقضاء الـ «ريفيون»

يشد آلاف الجزائريون الرحال نحو الخارج مع اقتراب نهاية السنة الميلادية واحتفالات «الريفيون»، حيث يشهد مطار هواري بومدين الدولي منذ الـ 21 ديسمبر الجاري حركية كثيفة وارتفاعا في عدد السياح الجزائريين نحو مختلف المدن الفرنسية، على رأسها باريس وكذا تركيا والمغرب ودبي وحتى مصر.

كشفت أرقام تحصلت عليها «المحور اليومي» من شرطة الحدود عن «هجرة جماعية» للجزائريين نحو الخارج مع اقتراب احتفالات «الريفيون»، حيث يسجل منذ الـ 21 ديسمبر الجاري خروج أكثر من 10 آلاف سائح جزائري يوميا من مطار هواري بومدين الدولي، وقدرت مصادرنا أن أكثر من 8 آلاف جزائري يتنقلون يوميا لمختلف الوجهات الفرنسية على رأسها باريس خلال الفترة السالف ذكرها، وحسب الأرقام التي بحوزتنا فإن ما بين 980 و1100 جزائري يتدفقون على إسطنبول التركية تزامنا مع اقتراب احتفالات نهاية رأس السنة الميلادية أيضا، وكذلك الأمر بالنسبة للرحلات المتوجهة نحو الجارة المغرب، إذ يقدر عدد الجزائريين المتنقلين نحو هذه الأخيرة مع اقتراب المناسبة المذكورة بأكثر من 400 مسافر يوميا، إضافة إلى أكثر من 400 آخرين نحو إمارة دبي، وهي المشهورة بتنظيمها لأكبر احتفالات «الريفيون» في العالم، وتشد انتباه ملايين السياح من مختلف دول العالم، وكان وفق ذات المصادر أيضا لمصر نصيب من السياح الجزائريين مع اقتراب الاحتفالات، حيث يتنقل يوميا ما بين 300 و400 مسافر نحو القاهرة، وهي العاصمة التي بدأت تحجز لنفسها مكانا لدى السائح الجزائري، علما أن السلطات فيها أقرت عدة تسهيلات لفائدة الجزائريين. أما تونس فيكون عدد الجزائريين الذين تنقلوا إليها لقضاء «الريفيون» كبيرا جدا مقارنة بأولئك الذين يفضلون التنقل جوا إليها، وتم في الفترة الأخيرة تداول العديد من الصور لجزائريين في طوابير طويلة أمام المراكز الحدودية في أم الطبول في الطارف وبوشبكة بتبسة. ويصعب على بعض الجزائريين المتأخرين في اقتناء تذاكر سفر نحو الوجهات المفضلة لقضاء احتفالات رأس السنة الميلادية، باعتبار أن جل الأماكن ممتلئة عن آخرها، وأفادت مصادرنا أن ثمن تذكرة السفر نحو العاصمة الفرنسية باريس مثلا تجاوز سقف الـ 6 ملايين سنتيم وكذلك الأمر بالنسبة لإسطنبول بتركيا والدار البيضاء بالمغرب وغيرها. وفي المقابل؛ تبقى السياحة الداخلية التي تعول عليها السلطات للتقليل من حدة التراجع الرهيب لأسعار النفط، تعاني بالرغم من الإمكانيات الطبيعية التي تتوفر عليها مختلف مناطق البلاد، ويتوقع حسب رئيس جمعية الوكالات السياحية بتمنراست، محمد الصالح، توافد حوالي ألفي سائح نحو تراب الولاية لقضاء احتفالات «الريفيون»، وهو الرقم الذي يعد قليلا مقارنة بأولئك المتنقلين للخارج. والسؤال يبقى مطروحا، هل التوجه إلى فرنسا أو غيرها من الدول الأوربية أو الآسيوية وحتى العربية يعد بمثابة الترويح عن النفس أم في المسألة ما يقال..؟!

زين الدين زديغة
 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الحدث

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات