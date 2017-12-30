التراموي يدهس شيخا بالعاصمة

توفي شخص يبلغ من العمر 85 سنة بعد أن دهسته الجمعة مقطورة تراموي بمحطة ميموني حمود حيث كان يحاول اجتياز السكة قبل قدوم التراموي، حسب ما جاء في بيان لشركة استغلال تراموي الجزائر (سيترام) .

وأوضح المصدر أن السائق لم يتمكن من تفادي الحادث الذي وقع في حدود الساعة 8:28 مضيفا أن فرق التدخل التابعة لسيترام والحماية المدنية بالإضافة إلى الشرطة قد أسرعت إلى مكان وقوع الحادث باحترافية وفعالية.

وقد نقل الضحية على جناح السرعة إلى المستشفى لكنه توفي متأثرا بجروحه، حسب المصدر ذاته.

وجاء في البيان أن شركة استغلال التراموي تتقدم بمواساتها لعائلة وأقارب الضحية.

وذكرت ذات الشركة في بيانها أنه نظرا للأولوية التي توليها للأمن فهي تدعو كل الراجلين إلى الانتباه بحذر شديد إلى حواف سكة التراموي، مطالبة إياهم بعدم اجتياز سكة التراموي لدى اقترابه على اعتبار أن هذا الأخير يندرج ضمن عربات السكك الحديدية الثقيلة التي لا يمكنها الانحراف أو التوقف في القليل من الأمتار.