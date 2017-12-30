الحماية المدنية توصي بأخذ الحيطة خلال إحتفالات رأس السنة

أقرت المديرية العامة للحماية المدنية تدابير أمنية مشدّدة لأخذ الحيطة والحذر من أجل تجنب مختلف الحوادث، وأوصت المديرية، بضرورة المراقبة قبل الخروج من المنزل أو النوم، كل الأجهزة التي قد ينجم عنها وقوع حوادث.

ودعت لمستعملي الطريق لتجنب السياقة تحت تأثير المشروبات الكحولية، والنعاس والإرهاق خاصة بعد الانتهاء من فترة الاحتفالات، أين يكون معدل حوادث المرور مرتفع، حسب بيان لذات الهيئة، لذا يجب احترام قانون المرور وتجنب المناورات والتجاوزات الخطيرة، كما دعت الأولياء لتجنب مختلف الأخطار المرتبطة بهذه الاحتفالات خاصة أمام الأطفال.

وفي حالة حدوث أي طارئ، طلبت المديرية العامة الاتصال بالرقم الأخضر للنجدة الخاص بالحماية المدنية رقم 14، مع تحديد طبيعة الخطر، عدد الضحايا والعنوان بالضبط.