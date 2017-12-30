وتدمير تسع مخابئ للإرهابيين بالبويرة

كشفت ودمرت مفارزة للجيش الوطني الشعبي، أمس خلال عمليات بحث وتمشيط بالبويرة تسع مخابئ للإرهابيين تحوي قنبلة تقليدية الصنع وأغراض مختلفة تدخل في صناعة المتفجرات، في حين أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي بتلمسان عنصري دعم للجماعات الإرهابية.

وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر حرس الحدود بتمنراست وعين قزام وبرج باجي مختار، سبعة مهربين وحجزوا 1.375 طنا من المواد الغذائية ومركبتين رباعيتي الدفع ومعدات تنقيب عن الذهب، و800 لترا من الوقود فيما تم ضبط 2600 خرطوشة من السجائر بتلمسان.

وفي سياق متصل، أوقف عناصر الدرك الوطني بقسنطينة 02 شخصين بحوزتهما سلاحين ناريين.