العالم يتطلع إلى عام سلام وعدالة اجتماعية أكبر

2017... نهاية داعش في العالم واحتضار الإرهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب في الجزائر وحركية سياسية واقتصادية غير معهودة

حمل العام 2017 أحداثا متسارعة لم يسبق أن شهدها التاريخ من قبل، لعل أبرزها انتخاب الرئيس الأمريكي ترامب الذي أراد قلب بوصلة التاريخ بقراراته المجنونة بداية من تغيير مواقفه تجاه الدول العربية الحليفة له على اسهم السعودية ثم الارتماء في أحضان الصهيونية العالمية بقراره المتهور بإقامة سفارة بلاده بالقدس، وصولا إلى تسارع الأحداث في العالم العربي، ليكون القضاء على تنظيم «داعش» أبرز هذه الأحداث بمساعدة روسية، في وقت أن الجزائر عاشت حركية سياسية غير معهودة بتنظيم انتخابات تشريعية ومحلية وعودة الحراك الاجتماعي بشكل لافت، ولعل أبرز هذه الأحداث هو استجابة السلطات لمطالب الجزائريين تمثل أولها في اعتذار الرئاسة للمثقف رشيد ببوجدرة إيذانا بتمسك الدولة بحرية المعتقدات والفكر ووصولا إلى ترسيم 12 يناير كعيد وطني ثم الحركية الاقتصادية التي ميزت البلاد، وكذا تداول 3 أشخاص على الجهاز التنفيذي في البلاد.

ترامب ... صداع العالم:

أقيمت الجمعة مراسم تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية ليصبح الرئيس الـ 45 منذ نالت البلاد استقلالها في العام 1776، حيث أدى اليمين رئيسا رقم 45 للولايات المتحدة وتعهد باقتلاع «الإرهاب الإسلامي من على وجه الأرض»، وابتكار نظام دفاعي متطور للحماية «من إيران وكوريا الشمالية»، في حين شهد حفل تنصيبه صداما بين متظاهرين والشرطة في شوارع واشنطن، ليصادق حينها على أول مرسوم تنفيذي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، يتعلق بتخفيف الأعباء التنظيمية المتعلقة بقانون الرعاية الصحية، الذي سنه أوباما في السابق، والمعروف باسم «أوباما كير» على أن يحدد أعضاء الكونغرس طريقة إلغاء ذلك القانون أو استبداله، بالإضافة إلى مرسوم تنصيب وزير الدفاع الجديد جيمس ماتيس، وكذا وزير الداخلية جون كيلي.

2017 ... نكسة الكرة الجزائرية: عرفت كرة القدم الجزائرية خلال عام 2017 نكسات متتالية، حيث فشلت في التأهل لكأس العالم بروسيا، وخرجت من أمم إفريقيا بأداء ضعيف، فيما عاش اتحاد الكرة على وقع صراعات وتغييرات المدربين، وتعثرت الأندية في المسابقات القارية، بشكل جعل هذا العام بمثابة «خريف» كرة القدم في الجزائر. سوريا والعراق ... نهاية داعش: في الـ10 جويلية القوات العراقية تحتفل بتحرير الموصل من تنظيم ما يسمى بالدولة الاسلامية بعد ثلاث سنوات عن إعلان الخلافة فيها، حيث استمرت معركة الموصل ثمانية أشهر. لقد شهدت أشد المعارك قسوة وأطولها، كما أثبتت أنها أكثر المعارك دموية، وفق الأمم المتحدة قرابة مئة ألف مدني احتجزوا فيها كدروع بشرية من قبل مقاتلي التنظيم المتشدد في 17 أكتوبر. في الرقة قوات سوريا الديمقراطية تحتفل بالنصر على المقاتلين المتشددين، عند دوار النعيم، أعدم هؤلاء المقاتلون المتشددون كل من يعارض قوانينهم، هذه المدينة الواقعة عند ضفاف نهر الفرات، أضحت مركزاً لهم منذ عام 2014. إلا أنه بعد اربعة أشهر من المعارك الضارية، أُفرِغَت من سكانها وتحولت أبنيتها إلى أنقاض لكنها ما تزال تحوي جيوباً لهم.

سوق السيارات...الآلة تتحرك:

تعزز سوق السيارات الذي يعيش على وقع الأزمة منذ 3 سنوات بمصانع جديدة للتركيب ورفع من طاقة الإنتاج خلال 2017، على غرار «سوفاك» و»هيونداي» و»كيا»، حيث أكد مجمع «سوفاك» في بيان له أن مصنعه المتواجد بغليزان قد أنتج خلال السنة الجارية 15 ألف سيارة بزيادة قدرت بـ3آلاف وحدة مقارنة بما كان مبرمجا، في حين توقع المجمع وصول الطاقة الإنتاجية للمصنع إلى ما بين 35 ألف و40 ألف سيارة سنة 2018، مع وصول سلاسل التركيب لكل «إيبيزا» الجديدة بداية من جانفي 2018 و «بولو» و»ربيد» بداية من منتصف العام القادم، إضافة إلى الأصناف المعروضة حاليا كـ»غولف 7» الجيل السابع و» إيبيزا» و»أوكتافيا» و»كادي»، كما سيصل إنتاج مصانع التركيب لمجمع طحكوت لـ100 الف وحدة بعد دخول مصنع «سوزوكي» الخدمة خلال السداسي الأول من السنة المقبل، بالإضافة إلى وحدة تركيب علامة هونداي المتواجدة في تيارت، أما «كيا» فتعد بتسويق قرابة 40 ألف سيارة في السوق العام القادم.

سلال ... نهاية حِقبة

شهدت سنة 2017 إقالة الوزير الأول عبد المالك سلال بعد ترأسه لـ5 حكومات متتالية منذ 2012، حيث جاءت الإقالة بعد تنصيب أعضاء البرلمان، أين تم ربطها بفشله في المباحثات التي كلفه بها الرئيس بوتفليقة، مع الأحزاب السياسية التي نالت عددا معتبرا من المقاعد في المجلس التشريعي الجديد، وعلي رأسها حزب جبهة التحرير الوطني وحزب التجمع الوطني الديمقراطي وحزب تجمع أمل الجزائر والجبهة الشعبية الجزائرية، ورفض حزب حركة مجتمع السلم الدعوة للمشاركة في الحكومة المقبلة.

تبون ... جني ثمار الارتجالية

أقال رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الوزير الأول، عبد المجيد تبون، بعد أقل من 3 أشهر عن جلوسه على المقعد الأعلى لمبنى الدكتور سعدان مباشرة بعد عودته من عطلة حملت العديد من المستجدات، بداية حرب تبون على «المال الفاسد» و»فصل المال عن السياسة» بدأت من مبنى زيغوت يوسف، أين أكد الوزير الأول المقال أن أهم مهامه ستكون فصل المال عن السياسة، فكانت الخطوة الأولى لتجسيدها على أرض الواقع حادثة منع حضور رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد من مراسم تدشين المدرسة العليا للضمان الاجتماعي التي اعتبرها حداد «إهانة» جاء بعدها مباشرة الرد من الأمين العام لأكبر نقابة للعمال الذي أعلن دعمه الكلي لرئيس مجمع «حداد للأشغال العمومية»، وما صاحبها من تأويلات حول «حرب نجوم» بين أصحاب المال وتبون وضعت أوزارها بعد لقاء الثلاث بمبنى الدكتور سعدان للتحضير لاجتماع الثلاثية، تلتها سلسلة من الإعذارات وجهت لعدد كبير من المقاولات أغلبها وجهت لمجمع حداد عبر العديد من الولايات بسبب التأخر في إنجاز المشاريع.

الانتخابات التشريعية ... بروز جيل جديد

جرت الانتخابات التشريعية للسنة الجارية لأول مرة تحت إشراف الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التي تم إنشاؤها بمقتضى المادة 194 من دستور 6 مارس 2016م والتي يرأسها عبد الوهاب دربال الذي عين من قبل رئيس الجمهورية، أين تم إحصاء 23.3 مليون ناخب بالقوائم الانتخابية بينهم نحو مليون بالخارج، و53 ألف مكتب اقتراع ويشارك 12,591 مرشحا في 938 قائمة انتخابية حزبية و1,125 مرشحا في 98 قائمة حرة، في حين بلغ عدد الأحزاب المشاركة 57 حزبا، في حين كانت النتائج المعلن عنها من طرف المجلس الدستوري، جبهة التحرير الوطني 161 مقعد بمجموع 1.655.040 صوت محصل عليه، ثم التجمع الوطني الديمقراطي بـ 100 مقعدا بمجموع 964.729 صوت، تلاه تحالف حركة مجتمع السلم بـ 34 مقعدا بـ 394.833 صوت محصل عليه ثم تجمع أمل الجزائر بـ 20 مقعدا بمجموع 270.560 صوت ثم الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء 15 مقعدا بـ صوت 239.457 ثم جبهة المستقبل بـ14 مقعدا بمجموع 265.667 صوت.

الانتخابات المحلية ... رهان التنمية:

فاز حزب جبهة التحرير الوطني بأكبر عدد من المجالس الشعبية البلدية والولائية كما أظهرت نتائج الانتخابات المحلية التي جرت يوم 23 فيفري، وصنعت جبهة المستقبل المفاجأة بحلولها كقوة سياسية ثالثة في البلديات ورابعة في المجالس الولائية، وتمكنت جبهة القوى الاشتراكية من استعادة قوتها هي الأخرى، أما نسبة المشاركة فقد بلغت بالنسبة لانتخابات المجالس الولائية 44.96 من المائة، وبالنسبة للمجالس البلدية 46.83 من المائة وطنيا، بزيادة طفيفة مقارنة بمحليات 2012.

«الحراقة» والحلم الأوربي يعود بقوة

سجلت عمليات هجرة الشباب الجزائري عبر البحر ارتفاعا كبيرا خلال السنة الجارية بلغ قرابة الألف حراق إضافي، مقارنة بحصيلة السنة الماضية، ولم تعد «الحرقة» مقتصرة على الشباب البطال، بل شملت «القصر» الذين لم يبلغوا بعد سن العمل والنساء وحتى الحوامل، حيث تكشف بيانات الجيش الوطني الشعبي وكذا التقارير الأوربية عن تضاعف أعداد قوارب «الحراقة» التي تصل إلى الضفاف الأوربية، حيث قالت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أن عدد الجزائريين الذين وصلوا إلى الضفاف الأوربية خلال السنة الجارية بلغ 17 ألف «حراق» سواء إسبانيا أو إيطاليا، وأشار تقرير الرابطة إلى أن العديد من دول الاتحاد الأوربي فتحت قنوات اتصال مع السلطات الجزائرية لإعادة الحراقة إلى أراضيها

«القدس لنا»:

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن نقل سفارة بلاده إلى القدس معترفا بها كعاصمة لما يعرف بـ»إسرائيل»، ما أثار تنديدات عالمية، في حين وصف الرئيس الفلسطيني محمود عباس القرار بأنه «تقويض متعمد لجهود السلام، وانسحاب لدور أمريكا التاريخي في رعاية عملية السلام»، أما الفلسطينيون ومسلمو العالم فخرجو في «يوم» غضب بالجمعة التي تلت الإعلان، في حين رفض سفراء دول الاتحاد الأوروبي الأعضاء بمجلس الأمن، وهم فرنسا وبريطانيا وإيطاليا والسويد، إضافة إلى ألمانيا اعتراف عواصم بلادهم بقرار الولايات المتحدة الامريكية باتخاذ القدس عاصمة لما يعرف بإسرائيل، معتبرين أنه خرق للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وتلا السفراء الخمسة أمام قاعة مجلس الأمن الدولي، بيانا مشتركا، أوضحوا فيه أن «دول الاتحاد الأوروبي الممثلة في مجلس الأمن، إضافة إلى ألمانيا، لا تعترف بسيادة أي دولة على القدس»، وشددوا على أن «القدس يجب أن يتحدد مستقبلها عبر المفاوضات، وعلى أنها العاصمة المشتركة لإسرائيل والدولة الفلسطينية».

الروهينغا... القمع والتقتيل في صمت:

ومن بين الأحداث الدولية المؤسفة التي عاشها العالم خلال سنة 2017، هي حملة التقتيل التي شنّها جيش ميانمار الذي قاد حملة عسكرية قمعية ضد سكان ولاية راخين رداً على هجوم نفذه جيش إنقاذ الروهينغا، أدت لهجرة أكثر من 620 ألف شخص من هذه الاقلية المسلمة، لجأوا إلى بنغلادش، لا يملكون ما يسدون به رمقهم ويعيشون تحت الخيام وبين الاوحال، حيث قالت منظمة حقوقية في ميانمار، إن الاضطهاد الممنهج للأقلية المسلمة يشهد تصاعدا في أنحاء البلاد، وأضافت المنظمة في تقرير لها، «أتاح الانتقال إلى الديمقراطية لتحيزات شعبية، التأثير على الكيفية التي تحكم بها الحكومة الجديدة وضخّم الروايات الخطيرة التي تصف المسلمين باعتبارهم أجانب في بورما ذات الأغلبية البوذية»، ويستند التقرير إلى أكثر من 350 مقابلة مع أشخاص، في أكثر من 46 بلدة وقرية، خلال فترة مدتها ثمانية أشهر منذ مارس آذار 2016.

البترول ... التعافي

أما في الشق الاقتصادي؛ فقد شهدت ارتفاع أسعار البترول وتسجيله أعلى مستوى لها منذ ثلاث سنوات مضت ووصلت إلى 66.61 دولارا للبرميل، متجهة نحو سعر 67 دولارا بما يضمن دخول سنة 2018 الطاقوية بتفاؤل مستمر حول تسجيل مستويات عليا من التعافي في سوق النفط الدولية، ويعود ذلك إلى تراجع للمخزونات الأمريكية بمعدل 4.6 مليون برميل نهاية الشهر الجاري، ضف إلى ذلك تراجع المخزونات النفطية العالمية بعد التزام دول أوبك وخارجها لاتفاق تمديد خفض الإنتاج الأخير، أين سجلت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي ارتفاعا بحوالي 0.7 بالمائة إلى 66.60 دولارا للبرميل، فيما زاد سعر العقود الآجلة لخام نايمكس مسجلا 60.25 دولارا للبرميل بنسبة 0.7 بالمائة، وهو أعلى مستوى منذ جوان 2015، كما كشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أول أمس، عن تراجع مخزونات النفط بأكثر من التوقعات بمقدار 4.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 22 ديسمبر الماضي، مُنخفضة بذلك عن التوقعات المُشيرة إلى تراجعها بـ3.9 مليون برميل.

الحصار على قطر ... خيانة الأشقاء

عاشت منطقة الخليج توتراً كبيراً، بعدما أعلنت أربع دول خليجية هي السعودية والبحرين والإمارات واليمن إضافة إلى مصر وحكومة شرق ليبيا قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر بسبب «تدخلها في الشؤون الداخلية ودعم الإرهاب»، بحسب بيانات رسمية، وأعربت وزارة الخارجية القطرية عن الأسف لقرار هذه الدول قطع العلاقات الدبلوماسية معها، وقالت الوزارة «الإجراءات غير مبررة وتقوم على مزاعم وادعاءات لا أساس لها من الصحة»، مضيفة أن هذه القرارات تهدف إلى «وضع قطر تحت الوصاية، وأنها تعد انتهاكا لسيادة الدولة القطرية.»، قائلة «لقد تعرضت دولة قطر إلى حملة تحريض تقوم على افتراءات وصلت حد الفبركة الكاملة ما يدل على نوايا مبيته للإضرار بالدولة، علما بأن دولة قطر عضو فاعل في مجلس التعاون الخليجي وملتزمة بميثاقه وتحترم سيادة الدول الاخرى ولا تتدخل في شؤونها الداخلية كما تقوم بواجباتها في محاربة الارهاب والتطرف».

الجيش يهزم الإرهاب

وجهت قوات الجيش الوطني الشعبي خلال العام 2017 ضربات موجعة لبقايا الجماعات الإرهابية التي تعاني الشح في التمويل والتجنيد، حيث تم تحييد 140 إرهابيا، فيما اضطر 29 آخرين لتسليم أنفسهم للسلطات العسكرية بفعل الحصار المفروض عليهم في الجبال والغابات والصحراء، في حين مكنت الحرب المعلنة ضد شبكات الدعم والإسناد للجماعات الإرهابية لتوقيف 203 منهم، وتمكنت في ذات الصدد وحدات الجيش الشعبي الوطني المرابطة على الحدود من توقيف 1700 مهرب و9 تجار أسلحة، وأزيد من 500 تاجر مخدرات، وتعكس ذات الأرقام المعلن عنها محاولات إغراق الجزائر بترسانات حربية، حيث أحبطت ذات المصالح عمليات نوعية حجزت فيها كميات معتبرة من الأسلحة، تمثلت وفق المصدر في 258 بندقية «كلاشنيكوف»، 62 بندقية رشاشة، 5 هاونات، 16 قاذف صواريخ ،247 بندقية إلى جانب كشف وتدمير 160 لغما مضادا للأفراد وتقليديا وأكثر من 179 ألف طلقة من مختلف العيارات، بالإضافة إلى صواريخ ومقذوفات متنوعة وكمية معتبرة من المواد المتفجرة، كما دمرت أيضا عشرات «الكازمات» التي كان يتحصن فيها الإرهابيون وورشات لصناعة المتفجرات.

حرائق الغابات... صيف المخاطر

كان صيف 2017 حارا وساخنا على الجزائريين، بعدما أتت حرائق الغابات التي اندلعت في عديد ولايات الوطن على قرابة الـ 52 ألف هكتار، وأرغمت الحرائق «الحكومة» على اتخاذ إجراءات خاصة لتعويض المتضررين، خاصة بعد إثبات التحقيقات الأمنية تورط أشخاص فيها، حيث أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، عن توقيف مصالح الأمن لـ 18 شخصا متهمين بإضرام النيران مؤخرا في غابات العديد من الولايات، ما أسفرت عن إتلاف أزيد من 5214 ألف هكتار من الثروة الغابية ووفاة العديد من الأشخاص حرقا.

ظهور الطوائف...ضجيج الألوان

كما شهدت الجزائر خلال 2017، محاولات غزو كثيفة من قبل بعض الطوائف كالطائفة الأحمدية التي جاهرت بطقوسها على غرار الطائفة الكركرية، وهو ما تصدى له الجزائريون، وشرعت المصالح المعنية في التحضير لمشروع قانون خاص لحماية الجزائريين من الانحراف المذهبي، وهو ما تسبب في تكالب عالمي على الجزائر من طرف منظمات حقوقية غير حكومية وحتى وزارة الخارجية الأمريكية التي اتهمت الجزائر بالتضييق على الأحمديين، في الوقت الذي أبدى فيه وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى في العديد من المناسبات مرونة في التعامل مع هؤلاء، حيث نفى وجود نية لاضطهاد أو محاربة الأحمدية ولا أي تيار آخر سواء كان إسلاميا أو غير إسلامي، حيث تحاول هذه المنظمات تسويق سورة «التضييق» الممارس على الأحمدية في الجزائر متناسية تعديها على قوانين الجمهورية، على غرار عضوية جمعية غير معترف بها، وجمع تبرعات دون تصريح، وممارسة العبادة في أماكن غير مرخص بها، ونشر دعاية أجنبية تسيء إلى المصلحة الوطنية و»تستهزئ» «بعقيدة» الإسلام ومبادئه، حيث تعمل هذه الأقليات وعلى رأسها الأحمدية لتجاوز مؤسسة المسجد من خلال تنظيم بعض الحلقات والتجمعات بمساجد الجمهورية لمخالفة قوانينها ومذهبها المالكي في خروج واضح عن مؤسسة المسجد، إضافة إلى جمع الأموال بدون ترخيص وشرائهم لممتلكات عقارية يجتمعون فيها.

مقتل علي عبد الله صالح...جزاء سنمار

مقتل عبد الله صالح أدخل اليمن في دوامة عنف منقطعة النظير، تذكرنا بالحرب الأهلية في لبنان بعد مقتل أقدم رئيس عربي قاد بلاده من سنة 1978 إلى 2012 تاريخ تنحيته، وبقي طرفا فاعلا في اليمن حتى بعد إزاحته خلال موجة ما يسمى بالربيع العربي، وقد تمكن الحوثيون أو ما يسمى بأنصار الله من قتل الرئيس علي عبد الله صالح في خضم اشتداد حرب الشوارع بالعاصمة صنعاء وضمن ما يعتبره هؤلاء بحملة لاقتلاع أطراف الفتنة وعملاء السعوديين في اليمن.

الأمازيغية... المصالحة مع الذات:

عرفت العديد من الولايات بمنطقة القبائل وولايات شرقية مسيرات ومظاهرات، حيث غادر الآلاف من التلاميذ وطلبة الجامعات والمدارس وثانويات خمس ولايات مقاعد الدراسة لأكثر من أسبوع، للمطالبة بترقية اللغة الأمازيغية، ورفض إقصائها وتهميشها، من خلال شن إضراب، وتنظيم مسيرات ومظاهرات حاشدة، وتزامنت هذه الحركة مع انطلاق الامتحانات الفصلية لقطاع التربية أجبر التلاميذ على مقاطعتها والدخول في إضراب مفتوح، أين استمرت الاحتجاجات في ولايات بجاية، تيزي وزو، باتنة، البويرة، بومرداس وبرج بوعريريج للمطالبة باحترام اللغة الأمازيغية، والتنديد برفض أحزاب الموالاة الممثلة للأغلبية البرلمانية للمقترح الذي تقدمت به النائبة نادية شويتم التابعة لحزب العمال والمتضمن ضرورة إدراج مادة جديدة ضمن مشروع القانون تنص على ضرورة ترقية اللغة الأمازيغية وتعميم تعليمها عبر جميع أنحاء الوطن وفي مختلف المؤسسات التعليمية سواء كانت عامة أو خاصة، ليقرر بذلك الرئيس خلال اجتماع مجلس الوزراء الاخير ترسيم 12 جانفي، الذي يصادف رأس السنة الأمازيغية، عطلة مدفوعة الأجر، كما أمر بإنشاء أكاديمية للغة الأمازيغية مثلما انفردت جريدة «المحور اليومي» بنشره في أعدادها السابقة، كما جاءت هذه القرارات مواصلة لمسار ترسيم والاعتراف باللغة الأمازيغية التي شرع فيها الرئيس منذ 2003 تاريخ الاعتراف بها ثم ترسيمها أثناء التعديل الدستوري العام الماضي.

أسامة سبع