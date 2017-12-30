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أكد تضامن الجزائر مع الشعب الفلسطيني وقيادته

بوتفليقة يجدد دعم الجزائر للقضية الفلسطينية

  01 جانفي 2018 - 19:43   قرئ 25 مرة   0 تعليق   الحدث
بوتفليقة يجدد دعم الجزائر للقضية الفلسطينية

جدّد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، دعم الجزائر الدائم للقضية الفلسطينية، ووقوف الجزائر مع الشعب الفلسطيني وقيادته، من أجل تمكينه من ممارسة حقوقه الثابتة وإقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس.

 

بعث رئيس الجمهورية، برقية تهنئة إلى رئيس دولة فلسطين، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، محمود عباس، بمناسبة الذكرى الـ53 لاندلاع ثورة الفاتح من يناير، جدد له فيها مساندة وتضامن الجزائر مع الشعب الفلسطيني وقيادته، من أجل تمكينه من ممارسة حقوقه الثابتة وإقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس.

وكتب رئيس الجمهورية في برقيته  بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لاندلاع ثورة الفاتح من يناير المجيدة، يطيب لي أن أتوجه إليكم باسم الجزائر شعبا وحكومة وأصالة عن نفسي، بأصدق التهاني، سائلا الله العلي القدير أن يعيد عليكم هذه المناسبة وقد حقق الشعب الفلسطيني الأبي آماله في الحرية والانعتاق .  ولا يسعنا في هذا المقام --يضيف رئيس الدولة-- إلا أن نحيي جهودكم المتواصلة وجهود الشعب الفلسطيني الأبي في مواجهة التحديات وتمسكه بالدفاع عن مقدساته وحقوقه الوطنية .

واستطرد الرئيس بوتفليقة قائلا:  وانطلاقا من مواقف الجزائر الداعمة للقضية الفلسطينية على كافة المستويات والأصعدة فإننا نجدد لكم مساندتنا وتضامننا مع الشعب الفلسطيني وقيادته ونؤكد لكم أننا سنواصل بذل ما وسعنا بذله في سبيل دعم نضال الشعب الفلسطيني وتمكينه من ممارسة حقوقه الثابتة وإقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس .

ز زديغة

 

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