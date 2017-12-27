ضيوفها الأجانب ممنوعون من الدخول والتصحيحيون يطيحون بزعيمها السابق

الحكومة تراقب تحرّكات ومناورات جماعة الدعوة والتبليغ

نقل الزعامة من الإمارة الفردية إلى الجماعية في الجزائر

صنفت الحكومة جماعة الدعوة والتبليغ النشطة بالجزائر والتي أوقف زعيمها سعيد حافظ أمس بباكستان وتم حظر نشاطها ضمن أخطر الجماعات الإسلامية، كما أمرت بمنع نشاطها الذي انتقلت إمارته العالمية إلى الهند، والتي قامت سابقا بدورها بتجريد زعيمها في الجزائر وهو شخص من الحراش بالعاصمة ويدعى ب.م من مسؤولية تزعم الجماعة ونقلها لإمارة جماعية تتكون من ستة أشخاص ينحدرون من ولاية غرداية، حيث يوجد مقر الإمارة المحلية في الجزائر.

أكدت مصادر مطلعة لـ المحور اليومي ، أن الحكومة تتابع عن كثب نشاط وتحركات عناصر جماعة الدعوة والتبليغ عبر مختلف مناطق الوطن، وأضافت مصادرنا أنه تم تحديد وحصر مجال مناورة هذه الجماعة التي جمد نشاطها، بعد حل الجبهة الإسلامية للإنقاذ سابقا، حيث اعتبرتها السلطات جمعية مساندة للحزب المحظور إلى جانب جمعيات أخرى اعتمدت بالجملة بعد الانفتاح السياسي في البلاد عقب أحداث أكتوبر ودستور 24 فبراير 1989.

وقد حدد نشاط الجماعة المحظورة بين العاصمة وغرداية، ومناطق أخرى مثل منطقة القبائل، ويرتكز نشاطها حسب المعلومات التي قدمها لنا مصدرنا في بلديات بوزريعة، حيث تسيطر الجامعة على مسجد الأنصار وبالحراش التي يقيم فيها زعيمها السباق المدعو ب.م الذي ينحدر من ذات المنطقة، إضافة إلى حي الجبل، حيث تنشط الجماعة بأحد المساجد الذي ساهمت في بنائه.

أما بغرداية فينشط فيها بعض الأشخاص الذين أوكلت لهم الخلافة العامة بالهند مهمة تسيير شؤون الجماعة جماعيا بعد تجريد زعيمها السابق من الإمارة إثر شكوى تقدم بها هؤلاء لدى مسؤولي الخلافة العامة بالهند.

وبحسب مصدرنا؛ فإن الجماعة التي أخذت طريقها إلى الجزائر بدأت في النشاط خلال سنوات الستينيات، وكانوا يعدون على الأصابع، قبل أن يزداد نشاطهم في السبعينيات، ويعرف ذروته في الثمانينيات بانضمام عناصر معروفة لها بما في ذلك بعض عناصر ما يسمى بجماعة بويعلي التي قضت عليها مصالح الأمن سنة 1986 وكذا بعض النشطاء الإسلاميين المعروفين مثل محمد السعيد الذي قتل في عملية عسكرية ضد جماعة الجيا في البويرة، وكذلك قياديين بارزين في الحزب المنحل، وأكد مصدرنا أن هؤلاء تلقوا تكوينهم الأول في الجماعة قبل الانتساب إلى أحزاب وتيارت سياسية إسلامية أخرى.

وقد أمرت الحكومة بحظر نشاط هذه الجماعة بعد أن لاحظت تحركاتها المشبوهة، وتلقيها تمويلا خارجيا كبيرا، بالإضافة إلى تمكين أجانب مشبوهين من الدخول إلى الجزائر من بينهم جزائريون ومغاربة مزدوجي الجنسية وآخرين يدخلون تحت غطاء السياحة والتجارة، كما تحدث مصدرنا عن سيطرة بعض منتسبي الجماعة على بعض المساجد وتوليهم مهمة الإمامة في بعضها رغم أنهم موظفون لدى وزارة الشؤون الدينية.

الدعوة والتبليغ لمحاربة التنصير في منطقة القبائل

في ذات السياق، أكد مصدرنا أن هذه الجماعة تحاول الدخول إلى منطقة القبائل والسيطرة على العمل المسجدي والدعوي فيها بدعوى محاربة التبشير والتنصير، وهي تتحرك بكل أريحية فيها، وتمكنت من بسط نفوذها وسيطرتها على بعض المساجد والمصليات.

وكشف ذات المصدر عن انشقاق كبير حصل في الجماعة بين المحافظين والتصحيحين الذين تنقلوا إلى الهند من أجل الإطاحة بزعيمهم السابق ب. م من الحراش بالعاصمة وتولي قيادة الجماعة، باتهامهم له باستغلال المسؤولية لأسباب مالية.