فتح قنوات اتصال مع السلطات الإسبانية لمتابعة حالة الحراقة

مساهل يستقبل عائلة بودربالة والحكومة تتكفل بمصاريف نقل جثمانه

يستقبل وزير الخارجية عبد القادر مساهل اليوم عائلة الحراق الجزائري محمد بودربالة البالغ من العمر 37 سنة بمقر الوزارة، لمتابعة نتائج التحقيقات التي فتحتها الممثلية الدبلوماسية الجزائرية بمدريد، بعد تناقض التصريحات بين السلطات الإسبانية التي قالت إنه انتحر وكذا مرافقيه في المعتقل، الذين أكدوا أنه لفظ أنفاسه بسبب التعذيب الذي تعرض له من طرف الحراس الإسبان.

قالت مصادر المحور اليومي إن وزارة الخارجية فتحت قنوات اتصال مباشرة مع السلطات الإسبانية متابعة مصير العشرات من الحراقة الجزائريين المتواجدين في المعتقلات الإسبانية في ظروف غير إنسانية، مشيرة أن لقاء الوزير مع عائلة بودربالة ستتم فيه مناقشة حيثيات وفاته وكذا نقله إلى الجزائر، إذ ستتكفل الوزارة بمصاريفه، تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي بدأت قضية الحراقة الجزائريين المحتجزين في مركز حجز في إسبانيا، تأخذ أبعادا إنسانية خطيرة، بعد تسجيل العديد من مقاطع الفيديو تبين الحقرة التي تعرضوا لها بعد الحرقة عبر قوارب الموت، ففي تسجيل فيديو تم بثه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كشف حرا جزائري لم يكشف عن اسمه عن وضع صعب يعيشه المهاجرون الجزائريون غير الشرعيين في المعتقلات الاسبانية، ووجه الحراق الجزائري من سجن يقع في منطقة أرخيدونيا نداء إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والوزير الأول أحمد أويحيى والشعب الجزائري من أجل الوقوف معهم ومساعدتهم في الخلاص من جحيم المعتقل والمعاملة غير الانسانية التي يتعرضون لها، حسب ما جاء في الفيديو، وقال صاحب النداء إن الجزائري الذي توفي في وقت سابق في نفس السجن الذي يقبع فيه كان بسبب عنف رجال الشرطة عليه، ولم ينتحر عكس ما يتم تداوله، مطالبا السلطات الجزائرية بالتحرك، كما تداول الناشطون فيديو آخر من أحد المعتقلات التي تضم عشرات الحراقة الجزائريين في إسبانيا نقلوا شهادات جزائريين تعرضوا للعنف، كما تبين المشاهد شخصين ملقين على الارض يبدو أنهما تعرضا للتعنيف، ويأتي هذا الفيديو عقب موت جزائري داخل سجن في إسبانيا.