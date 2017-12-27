وسائل إعلام إسبانية أكدت إعادتهم للجزائر منذ أمس

الحكومة الإسبانية تشرع في ترحيل عشرات الحراقة من سجن أرخيدونيا

شرعت السلطات الإسبانية في ترحيل الحراقة الجزائريين من مركز اعتقالهم بسجن أرخيدونيا بمدينة مالاقا وتحويلهم إلى الجزائر عبر مختلف الرحلات الجوية، حسبما أكدته وسائل إعلام إسبانية، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لخروج حافلتين محملتين بالحراقة قال ذات المصدر إنها من الجزائريين وسط تجمهر بعض الاسبان منددين بتعذيبهم.

سارعت السلطات الإسبانية إلى إخلاء مسؤوليتها تجاه الحراقة المعتقلين بسجن أرخيدونيا بعد وفاة حراق جزائري وتزايد الأصوات المنددة بالتعذيب الذي يتعرض له أكثر من 500 شخص يقبعون في المعتقل الواقع بمدينة مالاقا، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر حافلتين محملتين بالمعتقلين نحو المطار لترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية، في حين أشارت مواقع إعلامية إسبانية أن أغلب الحراقة جزائريين، كما يظهر الفيديو تجمهر متضامنين إسبان أمام سجن أرخيدونيا في مالاقا لرفضهم التعنيف الذي تعرض له الحراقة وتسبب في مقتل محمد بودربالة البالغ من العمر 37 سنة رغم اعلان الشرطة الاسبانية بأن عملية تشريح جثة الحراق أفضت إلى أن الوفاة كانت ناتجة عن شنق باستعمال بطانية، وزعمت أن الإصابات التي وجدت على جسمه سببها عملية الشنق في دائرة رقبته ولا توجد آثار أخرى على الجسم. وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي بدأت قضية الحراقة الجزائريين المحتجزين في مركز حجز في إسبانيا، تأخذ أبعادا إنسانية خطيرة، بعد تسجيل العديد من مقاطع الفيديو تبين الحقرة التي تعرضوا لها بعد الحرقة عبر قوارب الموت.