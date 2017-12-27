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رئيسها أعلن عن إجراءات عفو وتعويض

مالي تستنسخ المصالحة الوطنية الجزائرية

  02 جانفي 2018 - 20:46   قرئ 12 مرة   0 تعليق   الحدث
مالي تستنسخ المصالحة الوطنية الجزائرية

استلهمت مالي من التجربة الجزائرية في اجتثاث الإرهاب من على ترابها، وتتجه لتطبيق تدابير المصالحة الوطنية التي مكنت من وضع آلاف الإرهابيين للسلاح في الجزائر والاندماج في الحياة العامة، بالإضافة إلى تعويض الضحايا المعترف بهم.

 

أعلن الرئيس المالي إبراهيم أبو بكر كايتا عن مشروع قانون للمصالحة الوطنية في البلاد شبيه بالتجربة الجزائرية، وقال في رسالته بمناسبة نهاية العام  سوف تقترح الحكومة المالية قانونا للوفاق الوطني يعفي من الملاحقة القضائية جميع من شاركوا في التمرد المسلح، شريطة ألا تكون أيديهم ملطخة بالدماء، وأضاف في الرسالة، التي جاءت ليلة الأحد إلى الإثنين، بعد فترة وجيزة من تعيين حكومة جديدة وأسبوع بعد عودة سلفه أمادو أماني توريه، 2012-2002، إلى البلاد، بعد خمس سنوات من المنفى في السينغال،  مشروع قانون الوفاق الوطني الذي سيعرض في الأسابيع المقبلة سوف ينص على الإعفاء من المحاكمة لجميع من تورطوا في التمرد المسلح، شريطة عدم تلطخ أيديهم بالدماء ، وتابع  سوف تشمل التدابير أيضا تعويضات للضحايا المعترف بهم وكذلك برنامجا لإعادة أولئك الذين سيضعون أسلحتهم ويلتزمون بالتخلي عن العنف ، وفي المقابل أكد الرئيس المالي أيضا أن هذا المشروع لا يعني  الإفلات من العقاب أو اعترافا بالضعف، أو إنكارا لحقوق الضحايا ، مستشهدا ببلدان أخرى عاشت نفس الأزمات، ومشيرا بصفة خاصة إلى قانون  المصالحة الوطنية  في الجزائر. 

ولا تزال الجزائر تتابع تطورات الأحداث في هذا البلد الجار بعد أن رعت لسنوات اتفاق السلم والمصالحة هناك، وتحرص على الحل السياسي هناك، باعتبار أن الحل العسكري لا يمكن أن يكون السبيل الوحيد لتسوية الأزمة في هذا البلد، وهو التوجه الذي أكده الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في خطاب له بمنظمة الأمم المتحدة، علاوة على التصدي للإرهاب والهجرة، وهي المسائل التي رافعت الدبلوماسية الجزائرية من أجلها قبل وبعد الاتفاق التي تشرف على متابعته في هذا البلد الجار.

وقد توصلت مالي لضرورة تطبيق مصالحة وطنية على شاكلة تلك التي كانت الجزائر سباقة إليها، بعد سنوات من الحوار والمفاوضات شاركت فيها ست حركات سياسية عسكرية في شمالي البلاد، وترأست فيها الجزائر فريق الوساطة الذي تكون من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الإسلامي وبوركينا فاسو وموريتانيا والنيجر وتشاد.

زين الدين زديغة

 

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