عثر فيها على قنابل وأجهزة اتصال ومواد غذائية

تدمير 15 مخبأ للإرهابيين في بومرداس

كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أول أمس، 15 مخبأ للإرهابيين تحوي قنبلة يدوية تقليدية الصنع و200 غرام من مادة الديناميت ومنظاري ميدان، إضافة اإلى معدات تفجير وأجهزة اتصال لاسلكية وكميات من المواد الغذائية والأدوية والألبسة والأفرشة، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني أمس.

وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، حجزت مفارز للجيش الوطني الشعبي ببرج باجي مختار في إقليم الناحية العسكرية السادسة، شاحنة ومركبة و10 أطنان من المواد الغذائية و1528وحدة من مختلف المشروبات، وكذا 7 أجهزة اتصال عبر الأقمار الاصطناعية، فيما أوقف عناصر الدرك الوطني تاجري مخدرات وحجزوا 995 قرصا مهلوسا بتلمسان بإقليم الناحية العسكرية الثانية، يضيف ذات المصدر.

ومن جهة أخرى، أوقف عناصر الدرك الوطني شخصين بحوزتهما 4 أسلحة نارية بكل من باتنة وخنشلة في إقليم الناحية العسكرية الخامسة، في حين تم توقيف 26 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وورقلة وغرداية وعين قزام وبرج باجي مختار.