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معهد باستور يجدد تأكيده عدم تسجيل اصابات بأنفلونزا الخنازير

  03 جانفي 2018 - 11:20   قرئ 48 مرة   0 تعليق   الحدث
معهد باستور يجدد تأكيده عدم تسجيل اصابات بأنفلونزا الخنازير

نفى معهد باستور تسجيل أية حالة وفاة بسبب أنفلونزا الخنازير بالجزائر، مؤكد أن الوفيات المسجلة أسبابها تعود للإصابة بأنفلونزا موسمية معقدة، وأن حالة إصابة المرأة الحامل يتم التأكد منها خلال ساعات على مستوى مخابر المعهد.

وفي هذا الصدد أكد مدير معهد باستور الزبير حراث للاذاعة اليوم هذاالأربعاء أنه لا توجد أية حالة من أنفلونزا الخنازير، قائلا إن كل الحالات التي تم تسجيلها هي حالات من نوع الأنفلونزا الموسمية العادية.

وأضاف مدير معهد باستور أن الأنفلونزا المعقدة هي المؤكد انتشارها حيث توفي شخص في مستشفى باب الواد بالعاصمة بسببها، وأشار إلى أن المرأة الحامل التي تم  تحليل مرضها في المعهد نحن في صدد التأكد من إصابتها .

وقال  الزبير حراث إن المخبر الوطني المرجعي لداء الأنفلونزا بمعهد باستور بالجزائر قد تلقى من الـ 16 أكتوبر 2017 إلى غاية يوم الأ 02 جانفي 2018 ، 197 حالة من العينات أخذت من أشخاص تم التأكد من 35 حالة إصابة بالأنفلونزا الموسمية من بينهم 3 أشخاص دخلوا قاعة الإنعاش.

وأوضح المتحدث ذاته أن الحالات الحادة من الأنفلونزا هي التي تدفع بالأشخاص اللجوء إلى المستشفيات حيث تظهر عليهم أعراض منها عدم القدرة على التنفس خاصة لدى الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة كالمرضى بالقلب و لربو والنساء الحوامل ، وبامكان أن تؤدي هذه الأنفلونزا الموسمية إلى مضاعفات حادة.

 

 

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