حجز 48 طن من القنب الهندي في 2017

كشف المدير العام للديوان الوطني لمكافحة المخدرات و إدمانها محمد عبدو بن حلة اليوم الأربعاء عن تراجع الكميات المحجوزة من القنب الهندي إلى 48 طنا خلال 2017 مقارنة بالسنوات السابقة وأوعز ذلك إلى يقظة وتفطن رجال الامن الساهرين على حماية حدودنا من الجريمة المنظمة.

وأوضح بن حلة للاذاعة أنه وإلى غاية نوفمبر من العام الفارط وضعت مصالح الأمن يدها على 48 طنا من القنب الهندي مقابل حجزها لـ 109طن في 2016 و126طن في 2015 ويعود تقلص المحجوزات بالاساس إلى احترافية عناصر الامن التي دفعت بالمهربين إلى تغيير مسالكهم للعبور الى البلدان الواقعة شرق الجزائر وأوروبا.

وذكر المتدخل بأن الجزائر ليست بلدا منتجا للمخدرات وإنما هي بلد عبور واستهلاك مشيرا إلى ظهور المخدرات الصلبة في بلادنا على غرار الكوكايين القادم من أمريكا اللاتينية وبلدان غرب إفريقيا والهيروين القادم من القرن الإفريقي والمؤثرات العقلية التي تدخل الجزائر من بلدان الساحل فيما يبقى مصدر القنب الهندي هو المغرب.

وصرح بن حلة أن الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وادمانها بصدد اعداد استراتيجية وطنية جديدة لمكافحة المخدرات تمتد إلى غاية 2020 ترتكز على الوقاية والتحسيس بمخاطر المخدرات والعلاج وتقليص العرض والطلب عليها وذلك بعد اجراء تحقيق وبائي في الوسط الجامعي الشهر القادم هوالثالث الذي قام به الديوان ،حيث استهدف عام 2016 12 ألف متمدرس في الطورين المتوسط والثانوي والأسر الجزائرية في 2010 حيث بينت النتائج وجود استهلاك لمختلف أنواع المخدرات.