توقيف 9 مهربين وحجز مواد غذائية في برج باجي مختار

أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 02 جانفي 2018 ببرج باجي مختار/ن.ع.6، 9 مهربين وحجزت شاحنة محملة بـ 9 أطنان من المواد الغذائية ومعدات تنقيب عن الذهب حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وضبط حسب ذات المصدر حرس الحدود 100 كيلوغرام من الكيف المعالج بتلمسان/ن.ع.2، فيما أوقف عناصر الدرك الوطني ثلاثة أشخاص بكل من تلمسان/ن.ع.2 وميلة وسكيكدة/ن.ع.5 وحجزوا سلاحين ناريين و2500 خرطوشة من مختلف العيارات و12.2 كيلوغرام من المواد المستعملة في صناعة الخراطيش.

من جهة أخرى، أوقف عناصر الدرك الوطني 31 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان والأغواط والطارف وباتنة.