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تنصيب خلية أزمة لمتابعة مخلفات الهزة الأرضية بالبليدة

  03 جانفي 2018 - 14:03   قرئ 62 مرة   0 تعليق   الحدث
تنصيب خلية أزمة لمتابعة مخلفات الهزة الأرضية بالبليدة

تم تنصيب خلية أزمة على مستوى بلدية وادي جر لمتابعة مخلفات الهزة الأرضية التي ضربت مساء أمس الثلاثاء المنطقة.

حسبما علم اليوم الأربعاء من مصالح الولاية.

مشيرة إلى أن الخلية تتشكل من مختلف المدراء التنفيذيين على غرار الصحة و السكن و الأشغال العمومية و النشاط الاجتماعي.

أوكلت لها مهام إحصاء البنايات التي تعرض أصحابها لتشققات جراء الهزة الأرضية التي بلغت شدتها خمسة درجات على مستوى سلم ريشتر.

و لم تخلف هذه الهزة الأرضية أية ضحايا، حسبما أكدته مصالح الحماية المدنية لولاية البليدة.

باستثناء إصابة شخصين اثنين بجروح خفيفة جراء حالة الهلع تم إسعافهما في عين المكان، وتم تحويلهما إلى مستشفى العفرون.

و أوضح السكان أن الكثير منهم قضوا ليلتهم خارج منازلهم سيما منهم القاطنين بالبيوت الهشة التي تضررت جراء الزلزال.

من جهته أكد رئيس بلدية وادي جر، شيكر يخلف، أن مصالحه ساهرة منذ الوهلة الأولى لتقديم يد المساعدة لسكان البلدية.

فيما أوضح مدير النشاط الاجتماعي، أن مصالحه قد جندت بعين المكان خلايا جوارية مهمتها التكفل النفسي بالسكان المتضررين.

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