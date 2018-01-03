بعضهم يشاركون إلى جانب كتائب حزب البعث وآخرون ضمن قوات الدفاع الوطني

جزائريون ضمن القوات الرديفة للجيش السوري في مكافحة الإرهاب

أوضحت مصادر مطلعة للمحور اليومي أن عددا من الجزائريين يقاتلون إلى جانب القوات الرديفة للجيش العربي السوري في مكافحة التنظيمات الإرهابية المتطرفة في سوريا، وأفادت مصادرنا بأن بعضهم انضموا إلى ما يسمى قوات الدفاع الوطني، وأخرى ضمن كتائب حزب البعث ، فيما انضم آخرون إلى كتائب الحزب السوري القومي الديمقراطي، ويتشكل هؤلاء من جزائريين مقيمين في سوريا وآخرين توجهوا إلى سوريا بعد نداءات أطلقها حزب البعث الحاكم لمساندته في دحر الإرهاب.

أكدت مصادرنا أن نحو 10 جزائريين يوجدون بالغوطة الشرقية لدمشق يقاتلون إلى جانب كتائب قوات الدفاع الوطني المتكونة من 60 ألف مقاتل تدافع عن العاصمة منذ 4 سنوات، تنقلوا إلى سوريا بعد عامين عن بداية الحرب الأهلية فيها، معتبرين أنفسهم مقاومين استلهموا خطوتهم من التجربة الجزائرية أو ما يعرف بقوات الدفاع الذاتي التي شكلت منتصف التسعينات لمقاومة الإرهاب، فيما يقاتل آخرون منتسبين إلى القومية العربية، حيث يقاتلون إلى جانب كتائب حزب البعث المكون من 6 آلاف مقاتل، في حين انضم بعضهم إلى كتائب الحزب القومي الديمقراطي الذي يتألف من 6 آلاف مقاتل، وقد انضم هؤلاء إلى جنسيات عربية مثل الفلسطينيين واللبنانيين والعراقيين في مواجهة تنظيمات داعش والنصرة ومجموعة نود الدين زنكي، وقد رفض أغلب الجزائريين الانضمام إلى كتائب فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وكذا مجموعة مقاتلي حزب الله اللبناني بسبب ما يعتبرونه اختلافا في المذهب الديني، في حين أن مكتب الحماية السرياني المؤلف من مسيحيي العالم العربي فقد انضم إليهم عدد قليل من الجزائريين فقط، يقاتلون إلى جانب أوروبيين متدينين دفاعا عن المقدسات المسيحية في سوريا. ولا يعتبر هؤلاء الجزائريين إرهابيين، لأنهم يحاربون الإرهاب إلى جانب مجموعات مؤطرة من طرف النظام السوري الذي تقيم معه الجزائر علاقات سياسية حسنة، وقد سبق لعدد من الجزائريين أن قاتلوا في حركة أمل ومنظمة التحرير الفلسطينية في مقاومة العدو الصهيوني خلال اجتياحه لجنوب لبنان، كما ساهم عدد منهم -خصوصا الذي شاركوا في حرب العرب 1973- في تأطير عناصر المقاومة الفلسطينية، وحسب مصادرنا فإنه يوجد من بين المقاومين مقاتل جزائري شارك في مقاومة الإرهاب في ولاية غليزان، ومعروف عنه دفاعه المستميت عن الجزائر وما يعتبره قومية عربية.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن عدد المليشيات من داخل سوريا المساندة للقوات الحكومية كبير، أبرزها قوى الدفاع الوطني ، وتتكون من موالين للنظام السوري، ويقدر تعدادهم بنحو 60 ألف مقاتل، ونشأت هذه الميليشيا بعد اندلاع الثورة، ويتقاضى كل شخص 200 دولار أميركي. وبجانب هذه القوات، هناك كتائب البعث ، ومعظم منتسبيها من الموظفين الحكوميين الأعضاء في الحزب الحاكم، الموالين للنظام السوري، ويقدر عددهم بنحو 6 آلاف مقاتل، راتب الواحد منهم يصل إلى 200 دولار أميركي. وبنفس القوة العددية، هناك نسور الزوبعة ، وهم من أنصار الحزب السوري القومي الاجتماعي، ويصل عددهم إلى 6 آلاف عنصر، راتب الواحد منهم يبلغ 300 دولار أميركي.

وأخيرا، هناك ما يسمى مكتب الحماية السرياني ، وهو تنظيم مسلح يضم السريان الأرثوذكس الذين قام النظام السوري بتسليحهم، ويقدر عددهم بنحو 800 مقاتل، الراتب الشهري لكل منهم يصل إلى 200 دولار. كما يبرز تقرير أن قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، هو من يشرف شخصيا على عمليات هذه المليشيات.