بعد اتّهام النائب بلمداح للسفيرة بتقديم تقارير مغلوطة للسلطات الجزائرية

مساهل يعيد استقبال عائلة الحراق المقتول في إسبانيا

اتّهم النائب عن الجالية الوطنية بالخارج، نور الدين بلمداح، وكذا الاتحاد الوطني للجزائريين بالمهجر، سفيرة الجزائر بإسبانيا طاووس فروخي، بتقديم تقارير مغلوطة لوزارة الشؤون الخارجية بخصوص قضية الشاب الجزائري محمد بودربالة، الذي لقي حتفه بسجن أرخيدونيا ، بعد تعرّضه للضرب المبرح من قبل الأمن.

هاجم النائب عن الجالية الوطنية بالخارج، نور الدين بلمداح، سفيرة الجزائر بمدريد، وطالب وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل، بالتدخّل لعدم طيّ ملف الجزائري الذي قُتل على يد عناصر أمن سجن أرخيدونيا بمدينة ملقا، وسط صمت الممثلية الدبلوماسية الجزائرية. وقال بلمداح، في تصريح لـ المحور اليومي ، إن سفيرة الجزائر بإسبانيا، قدّمت تقارير مغلوطة لوزير الخارجية عبد القادر مساهل، وتجاهلت 500 جزائري محبوس في سجن أرخيدونيا ، تتمّ معاملتهم كمجرمين خطرين كأنهم من دولة أخرى وليسوا أبناء بلدها. وأفاد النائب عن الجالية بالمنطقة الرابعة، أمريكا وأوروبا ما عدا فرنسا، بأنّ الوزير عبد القادر مساهل قرّر استقبال عائلة الضحية الجزائري (محمد بودربالة)، بصفة شخصية، بعدما اكتفت مصالحه بتكليف أحد مستشاريه باستقبالها أمس. وأوضح النائب أنّ السفيرة لم تطلب فتح أيّ تحقيق ولم تكلّف نفسها حتى عناء محاولة الاتصال بشقيق الضحية، الموجود بمدينة ملقا منذ أيام، ولم تقدّم له يد المساعدة اللازمة والتدخّل لدى السلطات الإسبانية للسماح له برؤية جثة شقيقه. وأكد بلمداح أنه يعكف شخصيا على التواصل مع شقيق الضحية، مؤكّدا أن الصمت على جريمة كهذه وتجاوزات مماثلة من طرف مصالحنا الدبلوماسية بإسبانيا يعني أننا راضون بتهميش وتحقير الجزائريين ، مشددا على أنه سيستخدم كلّ صلاحياته للمطالبة بمحاسبة كلّ من قصّر في أداء مهامه حتى لا يتكرر ذلك من طرف أيّ ممثلية دبلوماسية أخرى في أيّ دولة كانت. من جانبه، قال رئيس الاتحاد الوطني للجزائريين بالمهجر، سعيد بن رقية، إنّ مسألة التحقيق الخاص من طرف سفارة الجزائر بمدريد للكشف عن ملابسات الحادث، لن يكون لها تأثير كبير بعدما تمّ ترحيل شهود العيان إلى أرض الوطن، مما قد يجعل من قضية مقتل الشاب الجزائري بالسجن لا حدث ويفلت من العقاب المتسببون ويُحرم أهل الضحية من التعويضات. وكانت عائلة الضحية قد تأسّست رسميا، لدى القضاء الإسباني في قضية وفاة ابنها. وقامت بتكليف أربعة محامين إسبان للقيام بإجراءات التأسيس للدعوى القضائية، التي تمّ إيداعها على مستوى مكتب قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمدينة ملقا الإسبانية.