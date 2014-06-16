تدمير مخبأين للإرهاب بباتنة

دمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس الخميس، مخبأيْن للإرهابيين بباتنة يحتويان على مجموعة من الأغراض، فيما دمرت مفرزة أخرى 3 قنابل تقليدية الصنع بالقطاع العملياتي لتيزي وزو، وفق بيان لوزارة الدفاع الوطني

وذكر البيان "إثر عملية بحث وتمشيط بمنطقة تيفران بولاية باتنة كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 04 جانفي 2018، مخبأين للإرهابيين يحويان مجموعة من الأفرشة، فيما دمرت مفرزة أخرى بالقطاع العملياتي لتيزي وزو، ثلاثة قنابل تقليدية الصنع" و أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني بكل من تلمسان وعين صالح، أربعة تجار مخدرات بحوزتهم 48 كيلوغراما من الكيف المعالج، وأكثر من 600 ألف دينار جزائري فيما ضبطت مفارز أخرى 32.4 كيلوغراما من الكيف المعالج و1383 قرصا مهلوسا بكل من الجزائر العاصمة، الشلف، بومرداس والجلفة، حسب ذات البيان