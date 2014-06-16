يسيطر عليه الإخوان المسلمون واللوبي المغربي

«الإيليزي» يتجاهل دليل بوبكر ومسجد باريس ينسحب من المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية

أعلنت إدارة مسجد باريس انسحابها من مجلس الديانة الإسلامية بفرنسا احتجاجا على عدم دعوة عمدته دليل بوبكر إلى حفل سنوي لتبادل التهاني بمناسبة السنة الجديدة بقصر الرئاسة، وأكد بيان للمسجد أن إدارته استغربت تهميش دليل بوبكر في هذا الحفل التقليدي السنوي، رغم أنها أبرز مؤسسة دينية للمسلمين في فرنسا.

أظهر الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون محاولات «تهميش» الجزائر وميولاته «المغربية» مرة أخرى بتكسير بروتوكولات 25 سنة لمختلف رؤساء فرنسا بعدم دعوته لعمدة مسجد باريس دليل بوبكر للحفل التقليدي السنوي، حيث قال بيان للمجلس إنه نتيجة لهذا القرار «غير العادل» فإن مؤسسة مسجد باريس قررت الانسحاب من كل هيئات مجلس الديانة الإسلامية في فرنسا، وعدم المشاركة في أي مبادرات تطلقها السلطات بشأن تنظيم أحوال الديانة الإسلامية، خاصة وأن المجلس يعتبر كمرجع ديني إسلامي لفرنسا والعديد من الدول الأوربية بالنظر لخطابه الديني المتزن والرافض لكل أنواع التطرف في الوقت الذي تعيش فيه فرنسا تحت تهديد «الدواعش» الجدد المتبعين للفكر «الداعشي»، ويرى متابعون أن أصل الانشقاق والخلاف بين أبناء الجالية المسلمة في فرنسا يعود لسنوات الثمانينات عندما حاول المغاربة السيطرة على مسجد باريس باعتباره مرجعا دينيا منذ سنوات السبعينات لأوروبا والذي تعتبر الجزائر من أهم المساهمين والممولين له، وعند فشلهم في الاستحواذ عليه أنشأ المغاربة اتحاد المنظمات الإسلامية الذي عن جمعيات دينية تابعة لحركة الإخوان المسلمين لتكون منافسة لمسجد باريس، قبل أن يتحرك الرئيس الفرنسي جاك شيراك منتصف التسعينات ليعيد لمسجد باريس مكانته من خلال تعامله مع مسجد باريس كمرجع ديني إسلامي في فرنسا وكذا بأوروبا، وهو ما جعل المنظمة تهتدي لطريقة جديدة لمنافسته من خلال تنظيم معارض وندوات تستضيف كبار علماء ذوي توجه إخواني كطارق رمضان وبعض شيوخ الخليج ومصر، ليأتي بعدها الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الذي أعطى للمنظمة حريات أكبر جعل من بعض منتسبيها يساهمون في نشر الفكر المتطرف في فرنسا تسبب بعدها في القيام بعمليات إرهابية، ليخلفه هولاند الذي تفطن للوضعية التي آلت إليها مع تنامي الفكر المتطرف وسعى لإعادة بعث مسجد باريس وذلك بغلق بعض المساجد غير القانونية تبث الخطاب المتطرف، ليعود ماكرون بعدها للاقتراب من اللوبي المغربي بفرنسا في مختلف المجالات إلى درجة تجاهل دليل بوبكر الذي لم يغب عن الاحتفال منذ أكثر من 25 سنة، وهو ما يطرح العديد من التساؤلات حول خلفيات هذه القرار، حيث يعتبر انسحاب مسجد باريس دليلا على رفضه للخطاب المتطرف خاصة وأن الجزائر تسعى لجعله مرجعا للإسلام المتزن. وكانت الجزائر قد نبهت فرنسا في عدّة مناسبات من خطر تغلغل التيارات المتطرفة، والذي من شأنه أن يؤثر على عمل مجلس الديانة الإسلامية في فرنسا، لاسيما وأنّ هذه الأخيرة تواجه عدّة تهديدات على رأسها الإرهابية.