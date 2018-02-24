قضية حمولة الفوسفاط المحتجزة في بورت إليزابيت

المحكمة العليا لجنوب إفريقيا تنتصر للصحراء الغربية

نطقت المحكمة العليا في جنوب إفريقيا بحكمها النهائي حول شحنة الفوسفاط المحتجزة بميناء بورت إليزابيث ، وقالت إن ملكيتها تعود للجمهورية الصحراوية التي إن لها الحق في البضاعة، بينما المغرب لا يملك فوسفاط الصحراء، وفق صياغة الحكم.

الباخرة الناقلة للفوسفاط المغربي كانت متوجهة إلى نيوزيلندا على متنها 55 ألف طن من الفوسفاط، قبل أن يتم حجزها في المياه الإقليمية لجنوب إفريقيا في 3 ماي 2017 بناء على شكوى تقدمت بها الحكومة الصحراوية وجبهة البوليزاريو. وحينها إستنكر الطرف المغربي الممثل في المكتب الشريف للفوسفاط الاجراء وأدان المحاكمة بينما إعتبر الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية ، الوزير مصطفى الخلفي ما جرى قرارا سياسيا فيه مخالفة صريحة للقانون الدولي، ويبقى تشويشا إضافيا على المسار الأممي لتسوية النزاع في الصحراء الغربية. من جهتها، عبرت الحكومة الصحراوية عن ارتياحها عقب القرار وأكدت أن الصحراء الغربية خاضعة لاحتلال عسكري مما يجعل استغلال ثرواتها الطبيعية غير قانوني. واعتبر المنسق مع المينورسو امحمد خداد، بأن هذه القضية هي جزء من جهود الشعب الصحراوي الرامية إلى استخدام القانون الدولي للتوصل إلى نهاية عادلة لاحتلال شرس وغير قانوني، ولحماية حق شعبنا في أبسط حقوق الإنسان وتقرير المصير. وأضاف امحمد خداد سنستمر في متابعة هؤلاء الناس ومصالح الشركات الذين ينهبون موارد الصحراء الغربية مباشرة، مؤكدا أن الجمهورية الصحراوية ملتزمة بسيادة القانون وبعلاقات تجارية ناجحة تشمل موارد الصحراء الغربية الآن وفي المستقبل . وحذرت الجمهورية الصحراوية من مخاطر المعاملات التي يقوم بها مالكي السفن من خلال شحن الموارد الطبيعية للصحراء الغربية المحتلة و الخسائر الكبيرة التي قد يتعرضون لها، كحالة حمولة سفينة ن.م تشيري بلوسوم التي احتجزت لمدة 299 يوما.