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إنطلاق "الهدنة الإنسانية" في الغوطة الشرقية بسوريا

  27 فيفري 2018 - 11:38   قرئ 53 مرة   0 تعليق   الدولي
إنطلاق "الهدنة الإنسانية" في الغوطة الشرقية بسوريا

دخلت الهدنة الإنسانية اليومية المعلنة من الجانب الروسي حيز التنفيذ في الغوطة الشرقية، صباح اليوم الثلاثاء.

ومن المقرر أن تستمر الهدنة 5 ساعات، تبدأ من الساعة التاسعة صباحا، وتنتهي الساعة الثانية ظهرا، بهدف فتح ممرات إنسانية وإجلاء المدنيين.

وقد أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أمس الإثنين، في كلمة ألقاها في اجتماع لهيئة وزارة الدفاع الروسية، أنه "بتوجيه من الرئيس الروسي، ولتفادي وقوع ضحايا في صفوف المدنيين في الغوطة الشرقية، تعلن هدنة إنسانية يوميا، اعتبارا من 27 فبراير، في الفترة ما بين الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية ظهرا"

 

 

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