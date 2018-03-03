بوتين: لوعاد بي الزمن لمنعت انهيار الاتحاد السوفييتي

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الجمعة، إنه لو كان بوسعه أن يعود زمنيا إلى الوراء، لسخّر نفسه لمنع انهيار الاتحاد السوفييتي سنة 1991.

وأبدى بوتين حنينه إلى الاتحاد السوفييتي، في منتدى بمدينة كالينينغراد، يوم الجمعة، وجاء التصريح جوابا على سؤال بشأن الواقعة التي يتمنى لو أنه حال دون حصولها.

وأثار بوتين اهتماما واسعا، سنة 2005، عندما قال في خطاب حالة الأمة إن انهيار الاتحاد السوفيتي "أكبر كارثة جيو سياسية حدثت خلال القرن."

وتأتي تصريحات بوتين، بعد يوم على إعلانه تطوير روسيا أسلحة نووية جديدة لا يمكن ردعها، وهو ما أثار المخاوف من سباق تسلح جديد مثلما كان يحدث في الحقبة السوفييتية.