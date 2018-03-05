مسلحو الغوطة الشرقية يطلبون المساعدات الإنسانية شرطا لإخراج المدنيين

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا، أن مسلحي الغوطة الشرقية وعدوا بالسماح للمدنيين بالخروج عبر الممر الآمن الذي فتحه الجيش السوري، مقابل إدخال المساعدات الإنسانية إليها

وأعلنت الأمم المتحدة إرسالها أول قافلة مساعدات إنسانية الاثنين إلى مدينة دوما في الغوطة الشرقية بريف دمشق، الخاضعة لسيطرة الفصائل المسلحة.ويبلغ إجمالي حجم المعونات الإنسانية 247 طنا. وسيتم إيصالها بمساعدة المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتنازعة الذي يعمل على تأمين طرق وصول هذه القافلة.