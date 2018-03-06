بدء تاريخ جديد لتوحيد الكوريتين

التقى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بوفد مبعوثي كوريا الجنوبية لتبادل وجهات النظر بشأن تخفيف حدة التوتر في شبه الجزيرة الكورية وتحسين العلاقات بين الجارتين.

وقالت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية إن الزعيم الشمالي أعرب خلال لقائه الوفد الجنوبي عن "رغبته القوية في تعزيز العلاقات بين البلدين وعزمه على بدء تاريخ جديد لتوحيد الكوريتين".

وأضافت: "القائد الأعلى بحث بشكل معمق مع الوفد الجنوبي الآراء الرامية لتخفيف التوتر في شبه الجزيرة الكورية وتكثيف الحوار والاتصال بين الأطراف" بهذا الشأن.

ولفتت إلى أن المبعوث الخاص لكوريا الجنوبية أبلغ بدوره كيم نية "الرئيس الجنوبي مون جيه إن عقد لقاء على مستوى رفيع بين البلدين لتبادل وجهات النظر والوصول إلى اتفاق يرضي كافة الأطراف" في شبه الجزيرة الكورية، لافتة إلى أن الزعيم الشمالي وجه المنظمات المعنية "لاتخاذ خطوات فورية لتحقيق هذه الغاية".