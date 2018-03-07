رام الله تدين قرار غواتيمالا نقل سفارتها إلى القدس

نددت الحكومة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، بقرار غواتيمالا نقل سفارتها إلى القدس، وأعتبرت الخطوة مساسا جوهريا بعدالة القضية الفلسطينية، و"مساسا بسيادتنا التي نكافح ونناضل من أجل تحقيقها على وطننا وعاصمتنا المحتلة".

وقال المتحدث الرسمي باسم حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية، يوسف المحمود، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" "إن قرار غواتيمالا قرار خاطئ ويجب التراجع عنه" مستنكرا تصريحات المسؤولين في غواتيمالا بأن قرار نقل سفارتهم من تل أبيب إلى القدس قرار سيادي حسب أقوالهم.

وأشار المحمود إلى أن "القرار السيادي الذي تتحدث عنه غواتيمالا يشكل مساسا جوهريا بعدالة قضيتنا، ومساسا بسيادتنا التي نكافح ونناضل من أجل تحقيقها على وطننا وعاصمتنا المحتلة، ما دفع عشرات آلاف القتلى والجرحى والأسرى من أبناء شعبنا من أجل حرية القضية".