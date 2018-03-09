مقتل وإصابة 16 شخصا في حريق بمصنع للكيماويات في الهند

أعلنت الشرطة الهندية اليوم الجمعة، أنّ ثلاثة أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم وأصيب 13 آخرون.

وهذا إثر اندلاع حريق هائل في مصنع للكيماويات غربي البلاد.

وقال مسؤول بالشرطة مانغوناث شينغ قوله، إنّ الحريق اندلع في المصنع الواقع بولاية ماهاراشترا.

مشيرا إلى أنه بدأ عقب وقوع انفجار في غرفة تحتوي على مواد كيميائية إلا أنه لم تتضح بعد أسبابه.

وأضاف شينغ أنّ الحريق انتشر إلى ستة مصانع أخرى قبل أن تتمكن فرق الإطفاء من احتوائه.

مشيرا إلى أنّ ثلاثة من المصابين يرقدون بالمستشفى في حالة خطيرة.