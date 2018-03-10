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قطر تشكو الإمارات والبحرين أمميا

  10 مارس 2018 - 10:22   قرئ 37 مرة   0 تعليق   الدولي
قطر تشكو الإمارات والبحرين أمميا

أبلغت قطر مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن 3 خروقات لمجالها الجوي، "قامت بها كل من الإمارات والبحرين".

 

وشددت قطر على رفضها لأي خرق لسيادتها وسلامتها الإقليمية، مؤكدة اتخاذها الإجراءات اللازمة للدفاع عن حدودها ومجالها الجوي والبحري وأمنها القومي، وفقا للقوانين والضوابط الدولية، بحسب وكالة الأنباء القطرية.

وذكرت في  رسالة موجهة لمجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش أن "طائرة نقل جوي عسكرية إماراتية اخترقت المجال الجوي لدولة قطر، يوم الأحد 14 يناير الماضي، كما قامت طائرة نقل عسكرية إماراتية من نوع C-130، يوم الأحد 25 فبراير الماضي، باختراق المجال الجوي القطري. وفي يوم الأربعاء 28 فبراير الماضي، تم رصد دخول طائرة عسكرية بحرينية، المنطقة الاقتصادية الخالصة لدولة قطر"

وسبق للدوحة أن شكت الإمارات مرتين بعد اختراق طائرة عسكرية إماراتية مجالها قطر الجوي أوائل شهر يناير الماضي، بعد حادث مماثل وقع في ديسمبر 2017 

 

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