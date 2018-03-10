القبض على أربعة عناصر بتونس يشتبه في علاقتها بتنظيمات إرهابية

تمكنت قوات الأمن التونسية من إلقاء القبض على أربعة عناصر يشتبه في علاقتها مع تنظيمات ارهابية بمحافظات قابس وسوسة.

حسبما أوردته وكالة الانباء التونسية أمس الجمعة.

ونقلت الوكالة عن بيان لوزارة الداخلية التونسية، أن “وحداتها بمدينة مارث من محافظة قابس ألقت القبض على عنصر إرهابي.

عترف أنه ينوي التسلل نحو بلد مجاور للإلتحاق بإحدى التنظيمات الإرهابية بمساعدة عنصر إرهابي آخر.

ينتمي إلى إحدى الجماعات المسلحة كان يزور تونس وهو ما تم القبض عليه لاحقا بمدينة بنقردان”.

وأفاد بيان آخر للداخلية التونسية أن وحداتها بمحافظة سوسة ألقت القبض على رجل وامرأة من أجل الاشتباه في الانتماء إلى تنظيم إرهابي.

وبالتحري معهما اعترفا بتواصلهما عبر شبكة التواصل الاجتماعي وتناول مواضيع ذات توجه تكفيري.

وأشار البيانان إلى أنه تم التحفظ على العناصر الإرهابية لدى الجهات الأمنية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.