الجيش السوري يتقدم على محاور في الغوطة الشرقية

واصل الجيش السوري اليوم السبت عملياته العسكرية في غوطة دمشق الشرقية، حيث تقدم على أكثر من محور في مناطق تسيطر عليها المجموعات المسلحة.

وأفادت مراسلة RT بأن الجيش يتقدم في بلدات مسرابا وحوش الأشعري وأفتريس ومزارع جسرين في الغوطة. من جانبه، أعلن التلفزيون السوري الرسمي أن القوات الحكومية تقدمت على محور مزارع حرستا في الجزء الغربي من الغوطة الشرقية.في غضون ذلك، أكدت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي موالية للحكومة السورية أن الجيش يتقدم أيضا باتجاه قرية مديرا بالتزامن مع التحرك باتجاه مسرابا جنوب مدينة دوما، حيث استطاع تأمين المزارع بين قرية بيت سوى ومسرابا.

من جانبها، ذكرت خلية "الإعلام الحربي المركزي" التابعة لـ"حزب الله" أن الجيش فجر سيارة مفخخة تابعة لتنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي قبل وصولها إلى هدفها، شمال بلدة المحمدية المحررة مؤخرا.