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الشيعة والشيوعيون في العراق يتحالفون

  11 مارس 2018 - 14:12   قرئ 26 مرة   0 تعليق   الدولي
الشيعة والشيوعيون في العراق يتحالفون

في سابقة من نوعها  في العراق ، اختار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر خوض حملته الانتخابية جنبا إلى جنب مع  حزب شيوعي لخوض الأنتخابات التشريعية المقررة في ماي المقبل في البلاد، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية اليوم الأحد

وقال إبراهيم الجابري القيادي في التيار الذي يتزعمه الصدر ويشرف على تنظيم التظاهرات فيه إن "هذا التحالف هو الأول في العراق. إنه ثورة العراقيين من أجل الاصلاحات مع مدنيين أو تيار إسلامي معتدل" وأضاف الجابري "نحن غير متعجبين من هذا التحالف لأننا نقاتل سوية منذ أكثر من عامين ضد الطائفية في جميع المحافظات"

من جانبه علق  سكرتير الحزب الشيوعي العراقي  رائد فهمي حول هذا التحالف قائلا  "هذه المطالب لا ترتدي طابعا طائفيا ومن أجل مشروع وطني مدني يهدف لتحقيق العدالة الاجتماعية".وأضاف "المهم انه سمح للناس الذين ينتمون إلى حركة إسلامية وعلمانيين بالعمل معا".وتُشارك في هذا التحالف  الذي يحمل اسم "سائرون نحو الإصلاح"  ست كتل بينها الحزب الشيوعي العراقي وحزب "الاستقامة" الذي يضم تكنوقراط مدعومين من مقتدى الصدر، هذا الأخير الذي علق كتلة الأحرار التي تمثله في البرلمان وطلب من اعضائها عدم الترشح للانتخابات المقبلة التي ستجرى في 12 ماي المقبل

 

 

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