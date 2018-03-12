تحطم طائرة ركاب بنغلادشية في نيبال على متنها 71 شخصا

أفادت مصادر رسمية بأن طائرة ركاب بنغلاديشية على متنها 71 شخصا تحطمت اليوم عند هبوطها في مطار كاتماندو الدولي في نيبال

ونقلت وكالة "رويترز" عن المتحدث باسم المطار، بيريندرا براساد شريستا، قوله إن الطائرة من طراز "بومباردييه داش 8 كيو400" التابعة لشركة "US-Bangla" كانت تقل على متنها 67 راكبا وطاقما مؤلفا من أربعة أفراد، مؤكدا نجاة 17 شخصا

وذكر المسؤول أن مصير الركاب الآخرين لا يزال مجهولا، مضيفا أن فرق الإنقاذ تحاول السيطرة على الحريق الذي اندلع في الطائرة القادمة من عاصمة بنغلاديش دكا، إثر تحطمها في محيط المطار.وأكدت وكالة "أسوشيتد برس" أن الحادث أسفر عن مقتل 38 شخصا على الأقل وإصابة 23 آخرين، حسب معلومات أولية.وأفادت صحيفة "Kathmandu Post" بأن الطائرة سقطت على ملعب لكرة القدم شرق المطار، مؤكدة نقل 17 راكبا إلى المستشفيات لتلقي العلاج.من جانبه، أقر المتحدث باسم الحكومة النيبالية نارايان براساد دوفادي، في تصريح صحفي، بسقوط ضحايا جراء الحادث، موضحا أن فرق الإنقاذ تمكنت من انتشال جثث عدد من الضحايا والمصابين من داخل حطام الطائرة