السودان في الطريق نحو بناء محطة نووية بمساعدة روسيا

شريط الاخبار
رجال المال ومنابر الإعلام... الظل الخفي للسلفية والإخوان بمنطقة القبائل سوناطراك و توتال تنشئان مصنعا للبلاستيك لتلبية حاجات تركيب السيارات خبراء زراعيون وبياطرة لإنعاش الزراعة الصحراوية قرباج يخسر معركته أمام زطشي ويرفع الراية البيضاء انفراج أزمة الحليب مرهون بتحرير الأسعار ورفع الدعم خياطي يرجّح سبب انتشار البوحمرون إلى عدم صلاحية اللقاحات يوم برلماني حول الصناعة العسكرية في الجزائر الحكومة خصصت 50 مليار دولار للقضاء على أزمة العطش منذ 2000 الحماية المدنية تتجند لصيف 2018 وزارة التعليم العالي تبقي على امتحانات التخصص يوم 18 مارس لم نتوصل إلى اتفاق مع النقابات حول كل المطالب 4 آلاف طبيب مقيم ينظمون مسيرة داخل مستشفى مايو بالعاصمة وزارة التربية تتراجع عن قرار الفصل بين مادتي التاريخ والجغرافيا الاجتماعات الماراطونية بين بن غبريت وبكنابست تتجه مجددا نحو الانسداد ديوان الحج والعمرة يكشف عن تفاصيل تكاليف حج 2018 والي بومرداس يتمادى ويعتبر نفسه جنديا للجمهورية إشراك الفاعلين المحليين ضرورة للحد من البطالة وترقية التشغيل نسعى لجعل المواطن الشريك الأول في المعادلة الأمنية الحديثة ندوة ولاة المناطق الحدودية الجزائرية - التونسية قريبا تأجيل مثول بن زعيم أمام لجنة الانضباط إلى الثلاثاء القادم الأفارقة مدعوون لترشيد النمو الديمغرافي للتوازن مع الفرص التنموية عام حبسا نافذا لعجوز سورية تحصلت على الجنسية الجزائرية بالتزوير! الحكومة تمنح امتيازات وتحفيزات للشركات المحلية بوتفليقة يترأس أول مجلس للوزراء في 2018 الأربعاء المقبل ميهوبي يكرم إعلاميات القسم الثقافي بقصر الثقافة جائزة مصطفى كاتب الدولية تكشف عن أسماء أعضائها «صدور مجلة دورية و إطلاق بوابة الكترونية قريبا» إدارة سجن عزازقة... من العقاب إلى التعليم وتكوين وتأهيل السجين الإعــــــــــــــــــلام الإنجليــــــــــــــــــزي يلقــــــــــــــــــب محــــــــــــــــــرز بـ «الساحــــــــــــــــــر» العميـــــــــد والحمـــــــــراوة فـــــــــي صـــــــــدام مـــــــن أجـــــــل البقـــــــاء فــــــي سبـــــــاق اللقـــــــب رصد 480 سكن لدائرة وهران وإقصاء بلدية بئر الجير يثير غضب السكان والي بومرداس يتعهد بتحسين ظروف تمدرس التلاميذ المستفيدون من السكن التساهمي بالكاليتوس يشتكون «ايتوزا» ستفتح أربعة خطوط جديدة وتسخر 29 حافلة قريبا بــــيـــراف يــتــــــــحدى ويــواصـــل المــــقاومــة 1.5 ترليون برميل احتياطات العالم من النفط بدوي يذكّر الأميار بالتقشف ويحمّلهم مسؤولية تحسين الأوضاع المعيشية للجزائريين اتفاقية شراكة بين إلكترو- الصناعات عزازقة ومؤسسة هندية تسليم خط السكة الحديدية الجزائر - مطار هواري بومدين نهاية سبتمبر مداخيل كناس فاقت 400 مليار دينار في 2017
  1. الرئيسية
  2. الدولي
  3. السودان في الطريق نحو بناء محطة نووية بمساعدة روسيا

السودان في الطريق نحو بناء محطة نووية بمساعدة روسيا

  13 مارس 2018 - 10:32   قرئ 14 مرة   0 تعليق   الدولي
السودان في الطريق نحو بناء محطة نووية بمساعدة روسيا

أعلنت وكالة السودان للأنباء أن وفدا سودانيا يتقدمه وزير الموارد المائية والري والكهرباء معتز موسى يزور روسيا، لتوقيع وثائق بشأن التعاون في مجال الطاقة النووية.

وأوضحت الوكالة، أن الوفد السوداني يضم موسى عمر وكيل الوزارة وناصر أحمد المصطفى، مدير الإدارة العامة للتوليد النووي بالوزارة. توقيع اتفاقيات مشتركة بحضور رئيس الوزراء الروسي، ديمتري مدفيديف، والرئيس السوداني عمر بشيرروسيا توقع مع السودان حزمة من الاتفاقات المهمة وأشار المصدر إلى أن الوفد سيلتقي "بقيادة شركة روس أتوم الروسية المعنية بتطوير مشروعات الاستخدام السلمي للطاقة النووية"

 

ونقلت الوكالة عن محمد عبد الرحيم جاويش المتحدث باسم وزارة الكهرباء السودانية إفادته، بأنه "سيتم توقيع مذكرة تفاهم مع الجانب الروسي للتعاون في مجال الاستشارة الجماهيرية لمشروعات محطات توليد الكهرباء بالطاقة النووية، ومذكرة تفاهم ثانية في تنمية الموارد البشرية ورفع القدرات، إضافة لتوقيع خارطة طريق لتنفيذ خطة تطوير المحطة النووية"

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الدولي

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات