السودان في الطريق نحو بناء محطة نووية بمساعدة روسيا

أعلنت وكالة السودان للأنباء أن وفدا سودانيا يتقدمه وزير الموارد المائية والري والكهرباء معتز موسى يزور روسيا، لتوقيع وثائق بشأن التعاون في مجال الطاقة النووية.

وأوضحت الوكالة، أن الوفد السوداني يضم موسى عمر وكيل الوزارة وناصر أحمد المصطفى، مدير الإدارة العامة للتوليد النووي بالوزارة. توقيع اتفاقيات مشتركة بحضور رئيس الوزراء الروسي، ديمتري مدفيديف، والرئيس السوداني عمر بشيرروسيا توقع مع السودان حزمة من الاتفاقات المهمة وأشار المصدر إلى أن الوفد سيلتقي "بقيادة شركة روس أتوم الروسية المعنية بتطوير مشروعات الاستخدام السلمي للطاقة النووية"

ونقلت الوكالة عن محمد عبد الرحيم جاويش المتحدث باسم وزارة الكهرباء السودانية إفادته، بأنه "سيتم توقيع مذكرة تفاهم مع الجانب الروسي للتعاون في مجال الاستشارة الجماهيرية لمشروعات محطات توليد الكهرباء بالطاقة النووية، ومذكرة تفاهم ثانية في تنمية الموارد البشرية ورفع القدرات، إضافة لتوقيع خارطة طريق لتنفيذ خطة تطوير المحطة النووية"