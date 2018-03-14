وفاة عالم الفيزياء هوكينغ

توفي عالم الفيزياء الشهير ستيفن هوكينغ، الذي سعى لتفسير بعض من أعقد الأسئلة عن الحياة، في ساعة مبكرة يوم الأربعاء عن عمر ناهز76 عاما.

حدثت الوفاة بهدوء في منزل هوكينغ في مدينة كمبردج الجامعية البريطانية.وقال أبناؤه لوسي وروبرت وتيم في بيان "نشعر بحزن عميق لوفاة أبينا الحبيب اليوم".

عمل هوكينغ في موضوعات عديدة بدءا من أصل الكون وحتى احتمال الانتقال عبر الزمن إلى الغموض الذي يكتنف الثقوب السوداء في الفضاء. وقالت أسرته "كان عالما عظيما ورجلا غير عادي سيبقى عمله وإرثه لسنوات طويلة... إقدامه واستمرار تألقه وروح الدعابة التي تحلى بها كانت مصدر إلهام في أنحاء العالم"